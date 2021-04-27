Denizli plaka kodu kaçtır? Denizli ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka, tanım olarak kısaca, her türlü binek aracın ön ve arkalarında takılı halde bulunan dikdörtgen şeklindeki eşyadır. Aracın sahibini ilgilendiren bu plaka bilgisi, pek çok yerde sorulmaya müsait ve her abada olması zorunluluğu olan bir cisimdir.

Denizli İli Plaka Kodu ve Denizli İlçelerinin Plaka Kodları

Denizli, Ege Bölgesi'nin doğusunda yer alan bir ildir. Serinhisar, Kale, Acıpayam, Çardak, Çal, Çivril, Sarayköy, Güney, Buldam, Tavas, Çameli gibi ilçeler bu ile bağlıdır.

Denizli, Merkez plaka kodları;

20 S 0001 – 20 S 9999 20 T 0001 – 20 T 9999 20 YA 001 – 20 YZ 999 20 ZA 001 – 20 ZZ 999 20 FA 001 – 20 FZ 999 20 M 0001 – 20 M 9999 20 MA 001 – 20 MA 999 20 PA 001 – 20 PZ 999 20 A 0001 – 20 A 9999

10.20 AC 001 – 20 AZ 999

11.20 DA 001 – 20 DZ 999

20 EA 001 – 20 EZ 999

Çameli ilçesi kodları;

20 G 691 – 20 G 705 20 G 901 – 20 G 915 20 E 0001 – 20 E 9999

Kale ilçesi kodu;

20 K 0001 – 20 K 9999

Sarayköy ilçesi kodu;

20 SA 001 – 20 SZ 999

Çardak ilçesi kodu;

20 UA 001 – 20 UZ 999

Acıpayam ilçesi kodu;

20 KA 001 – 20 KZ 999

Tavas ilçesi kodu;

20 HA 001 – 20 HZ 99

Buldan ilçesi kodu;

20 RA 001 – 20 RZ 999

Çal ilçesi kodu;

20 NA 001 – 20 NZ 999

Güney ilçesi kodu;

20 TA 001 – 20 TZ 999

Serinhisar ilçesi kodu;

20 VA 001 – 20 VZ 999

Çivril ilçesi plaka kodları;