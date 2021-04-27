Denizli plaka kodu kaçtır? Denizli ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka, kullanım alanı bakımından oldukça zengin bir kavramdır. Günlük işlerde de pek çok kullanılan bu kavramı, sıklıkla duyarız. Peki, Denizli ilinin plaka kodu kaçtır? Denizli iline ait ilçelerin plaka kodları ve harfleri kaçtır? İşte, tüm detaylar.
Plaka, tanım olarak kısaca, her türlü binek aracın ön ve arkalarında takılı halde bulunan dikdörtgen şeklindeki eşyadır. Aracın sahibini ilgilendiren bu plaka bilgisi, pek çok yerde sorulmaya müsait ve her abada olması zorunluluğu olan bir cisimdir.
Denizli İli Plaka Kodu ve Denizli İlçelerinin Plaka Kodları
Denizli, Ege Bölgesi'nin doğusunda yer alan bir ildir. Serinhisar, Kale, Acıpayam, Çardak, Çal, Çivril, Sarayköy, Güney, Buldam, Tavas, Çameli gibi ilçeler bu ile bağlıdır.
Denizli, Merkez plaka kodları;
- 20 S 0001 – 20 S 9999
- 20 T 0001 – 20 T 9999
- 20 YA 001 – 20 YZ 999
- 20 ZA 001 – 20 ZZ 999
- 20 FA 001 – 20 FZ 999
- 20 M 0001 – 20 M 9999
- 20 MA 001 – 20 MA 999
- 20 PA 001 – 20 PZ 999
- 20 A 0001 – 20 A 9999
10.20 AC 001 – 20 AZ 999
11.20 DA 001 – 20 DZ 999
- 20 EA 001 – 20 EZ 999
Çameli ilçesi kodları;
- 20 G 691 – 20 G 705
- 20 G 901 – 20 G 915
- 20 E 0001 – 20 E 9999
Kale ilçesi kodu;
- 20 K 0001 – 20 K 9999
Sarayköy ilçesi kodu;
- 20 SA 001 – 20 SZ 999
Çardak ilçesi kodu;
- 20 UA 001 – 20 UZ 999
Acıpayam ilçesi kodu;
- 20 KA 001 – 20 KZ 999
Tavas ilçesi kodu;
- 20 HA 001 – 20 HZ 99
Buldan ilçesi kodu;
- 20 RA 001 – 20 RZ 999
Çal ilçesi kodu;
- 20 NA 001 – 20 NZ 999
Güney ilçesi kodu;
- 20 TA 001 – 20 TZ 999
Serinhisar ilçesi kodu;
- 20 VA 001 – 20 VZ 999
Çivril ilçesi plaka kodları;
- 20 MEHMET BULUT 704 – 20 MEHMET BULUT 704
- 20 HASAN BULUT 706 – 20 HASAN BULUT 706
- 20 ADNAN BULUT 707 – 20 ADNAN BULUT 707
- 20 LA 001 – 20 LZ 999
- 20 AHMET ÇOBAN 701 – 20 AHMET ÇOBAN 701
- 20 İSMET ÖZASLAN 701 – 20 İSMET ÖZASLAN 701
- 20 NADİR ELBASAN 702 – 20 NADİR ELBASAN 702
- 20 NADİR ELBASAN 703 – 20 NADİR ELBASAN 703
- 20 İSMET BULUT 703 – 20 İSMET BULUT 703
- 20 RAMAZAN BULUT 701 – 20 RAMAZAN BULUT 701
- 20 TALAT KAVAS 701 – 20 TALAT KAVAS 701 olarak sıralanabilir.