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Haber Giriş: 27.04.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Denizli plaka kodu kaçtır? Denizli ve ilçelerinin plaka harfleri

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Denizli plaka kodu kaçtır? Denizli ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka, kullanım alanı bakımından oldukça zengin bir kavramdır. Günlük işlerde de pek çok kullanılan bu kavramı, sıklıkla duyarız. Peki, Denizli ilinin plaka kodu kaçtır? Denizli iline ait ilçelerin plaka kodları ve harfleri kaçtır? İşte, tüm detaylar.

Plaka, tanım olarak kısaca, her türlü binek aracın ön ve arkalarında takılı halde bulunan dikdörtgen şeklindeki eşyadır. Aracın sahibini ilgilendiren bu plaka bilgisi, pek çok yerde sorulmaya müsait ve her abada olması zorunluluğu olan bir cisimdir.

 Denizli İli Plaka Kodu ve Denizli İlçelerinin Plaka Kodları

 Denizli, Ege Bölgesi'nin doğusunda yer alan bir ildir. Serinhisar, Kale, Acıpayam, Çardak, Çal, Çivril, Sarayköy, Güney, Buldam, Tavas, Çameli gibi ilçeler bu ile bağlıdır.

 Denizli, Merkez plaka kodları;

  1. 20 S 0001 – 20 S 9999
  2. 20 T 0001 – 20 T 9999
  3. 20 YA 001 – 20 YZ 999
  4. 20 ZA 001 – 20 ZZ 999
  5. 20 FA 001 – 20 FZ 999
  6. 20 M 0001 – 20 M 9999
  7. 20 MA 001 – 20 MA 999
  8. 20 PA 001 – 20 PZ 999
  9. 20 A 0001 – 20 A 9999

 10.20 AC 001 – 20 AZ 999

 11.20 DA 001 – 20 DZ 999

  1. 20 EA 001 – 20 EZ 999

 Çameli ilçesi kodları;

  1. 20 G 691 – 20 G 705
  2. 20 G 901 – 20 G 915
  3. 20 E 0001 – 20 E 9999

 Kale ilçesi kodu;

  1. 20 K 0001 – 20 K 9999

 Sarayköy ilçesi kodu;

  1. 20 SA 001 – 20 SZ 999

 Çardak ilçesi kodu;

  1. 20 UA 001 – 20 UZ 999

 Acıpayam ilçesi kodu;

  1. 20 KA 001 – 20 KZ 999

 Tavas ilçesi kodu;

  1. 20 HA 001 – 20 HZ 99

 Buldan ilçesi kodu;

  1. 20 RA 001 – 20 RZ 999

 Çal ilçesi kodu;

  1. 20 NA 001 – 20 NZ 999

 Güney ilçesi kodu;

  1. 20 TA 001 – 20 TZ 999

 Serinhisar ilçesi kodu;

  1. 20 VA 001 – 20 VZ 999

 Çivril ilçesi plaka kodları;

  1. 20 MEHMET BULUT 704 – 20 MEHMET BULUT 704
  2. 20 HASAN BULUT 706 – 20 HASAN BULUT 706
  3. 20 ADNAN BULUT 707 – 20 ADNAN BULUT 707
  4. 20 LA 001 – 20 LZ 999
  5. 20 AHMET ÇOBAN 701 – 20 AHMET ÇOBAN 701
  6. 20 İSMET ÖZASLAN 701 – 20 İSMET ÖZASLAN 701
  7. 20 NADİR ELBASAN 702 – 20 NADİR ELBASAN 702
  8. 20 NADİR ELBASAN 703 – 20 NADİR ELBASAN 703
  9. 20 İSMET BULUT 703 – 20 İSMET BULUT 703
  10. 20 RAMAZAN BULUT 701 – 20 RAMAZAN BULUT 701
  11. 20 TALAT KAVAS 701 – 20 TALAT KAVAS 701 olarak sıralanabilir.

 

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