Denizi ve ormanı okul duvarlarına taşıdı

Erdemli´de Aslanlı Ortaokulu´nda resim ve görsel sanatlar öğretmeni olan Şengül Bulutyel, Erdemli Deniz ve Orman Okulu´nun dış duvarlarına öğrencileri bilgilendiren ve hayal dünyalarına dokunan resimler çizerek görsel bir güzellik kattı.

ÖĞRENCİLERİN HAYAL DÜNYASINA DOKUNUYOR

Görsel sanatlar öğretmeni Şengül Bulutyel ise, "İlçemizde bulunan Deniz ve Orman Okulu´nda öğrencilerimiz hem ormanı hem denizi tanıyorlar. ‘Pandemi döneminde okulumuza nasıl bir katkı yapabilirim ve öğrencilerimizin hayal dünyasına nasıl dokunabilirim’ diye düşündüm ve yaklaşık 3 ay önce giriş kapısına resim çizmeye başladım. Öğrencilerimiz burada yağmurda ve güneşli havalarda eğitim aldıklarını bildiğim için sarı yağmurluklu öğrenci, ilçemizin ender bitkilerinden kum zambağı, deniz canlılarından caretta ve balık resimleri, ağaç gibi çocukların hayal dünyasında güzel bir yer bırakmak adına resimlerimizi çizdik. Pandemi döneminde yaklaşık 3 ay önce başladığımız duvar resimlerimizi inşallah bahar aylarında tamamlamış olacağız" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKMEK İSTEDİK

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, pandemi döneminde çamlık alan içerisinde bulunan Erdemli Deniz ve Orman Okulu'nun duvarlarını çizdiği resimlerle güzelleştiren Şengül Bulutyel'i ziyaret ederek, bu zor dönemde eğitime yapmış olduğu katkıdan ve çizdiği duvar resimleri için teşekkür etti. Açıkyörük, "Burası Türkiye´nin tek Deniz ve Orman Okulu. Burada amacımız öğrencilerimize hem doğayı hem de ormanı sevdirmek ve korumalarını sağlamak amacıyla yapılmış yer. Öğrencilerimiz burada doğadaki malzemelerle eğitim alabiliyorlar. Bizler de buranın daha iyi kullanılması ve çocukların ilgisini çekmek amacıyla güzelleştirmek istedik. Öğrencilerimiz, Deniz ve Orman Okulu'nun girişinde bulunan duvara ilçemizin ender bitkilerinin, ormanın, deniz canlılarının olduğu, minik öğrencilerin olduğu ve öğrencilerin hayal dünyasını geliştiren resimler yapmak istedik ve ortaya çok güzel bir görüntü çıktı. Ben resim öğretmenimiz Şengül Bulutyel´e güzel çalışmasından dolayı teşekkür ederim" dedi.