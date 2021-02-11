Denize Düşen Yılana Sarılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle anlamı ile beraber denize düşen yılana sarılır birçok farklı yerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta günlük yaşam içerisinde bir duruma anlatabilmek için en önemli atasözlerinden biridir.

Denize Düşen Yılana Sarılır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar en sıkıştığı ve zor kaldığı durumlarda, hiç istemedikleri birilerinden yardım alabilmektedir. Daha doğrusu bu İnsanların eline düşebilirler. Normalde hiç konuşulmayacak ve uzak durulacak insanlardan medet ummak durumunda kalmak mümkün. İşte böyle durumlar için denize düşen yılana sarılır atasözü kullanılır.

Denize Düşen Yılana Sarılır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Denize düşen yılana sarılır atasözünün cümle içerisinde amaca uygun olarak farklı zamanlarda değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda duruma anlatabilmek için tek başına da kullanılabilir.

‘’Çok zor durumda kaldık, denize düşen yılana sarılır misali ondan mecburen yardım isteyeceğiz.’’