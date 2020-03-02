Denizcilik lisesi öğrencileri tekne üretecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan atölyede tekne ve sandal üretimi için çalışmalara başlandı. ‘Gemi Yapımı’ ve ‘Denizcilik’ alanlarında 350 öğrencisi bulunan lise 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar 311 mezun verdi. Denizcilik alanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan akreditasyona sahip lisenin öğrencileri, aldıkları teorik derslerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle iki yıl önce oluşturulan atölyede çalışıyor. Atölyede şu ana kadar teknolojik imkânlar kullanılarak çizimler üzerine eğitim verildi. Teorik eğitimi pratiğe dönüştürmek amacıyla çeşitli malzemeler kullanılarak üretim aşamaları öğrencilere gösteriliyor.

Okul Müdürü Hüseyin Aday, yeni denizciler yetiştirmeyi ve uluslararası alanda Türk denizcilerinin varlığını hissettirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayvalık'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de öğrencilerinin bulunduğunu belirten Aday, şöyle konuştu:

"Okul bünyesinde geçen ay faaliyete geçen pansiyonda 127 erkek öğrencimiz var. Kız öğrencilerimiz de yine ilçemizde bakanlığın bünyesindeki devlet pansiyonundan yararlanıyor. Öğrenciler denizcilik alanından güverte işletme sınırlı zabiti, gemi makineleri işletme dalından makine sınırlı zabiti mezunu olarak 12 ay deniz stajını tamamladıktan sonra gemilerde çalışabiliyor. Mezunların yüzde 70'i sektörde istihdam ediliyor. Mezunlarımız, kamu ve özel sektördeki gemilerde çalıştırılmalarının yanı sıra özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde de çok sayıda öğrenci istihdam edildi. Gemi yapımı alanında, kapalı ve iş güvenliğine sahip atölyemizde gemi üretim imkânına sahibiz. Atölyemizde gemi, yat ve tekne üretimi çalışmaları başladı. Özellikle çevremizde yat inşa ettirmek isteyen vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak düzeydeyiz."

‘MESLEK OKULLARI DAHA AVANTAJLI’

Gemi yapımı alanına bağlı yat inşa dalı 11'inci sınıf öğrencisi Ömürcan Aykır, çizim yapmayı ve bir şeyler üretmeyi sevdiği için bu bölümü tercih ettiğini söyledi. Aykır, "İleride gemi mimarı ya da mühendisi olmak istiyorum. Mezun olduğumda gelecekte hem işim garanti olacak hem de Türkiye için bir şeyler üretmiş olacağım. Her halükarda sonucun hem benim için hem de ülkem için daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Denizcilik alanının gemi makineleri dalı 11'inci sınıfından Nazlı Cambaz ise atölyede torna ve matkap tezgahlarının yanı sıra gemi parçalarını söküp takarak uygulamalı eğitimler gördüklerini belirtti. Bu bölümde okumayı küçük yaşlardan beri istediğini söyleyen Cambaz, "Bu bölüm kadınlar için biraz zor gibi görünse de ben onların zorlukları aşabileceğine inanıyorum. Bence meslek okulları diğer okullara göre iş sahibi olabilmek adına daha avantajlı" diye konuştu.