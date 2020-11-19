Denizcilik küçük yaştan sevdirilecek
İçişleri Bakanlığı ile MEB Arasında 'Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme' etkinlikleri işbirliği protokolü imzalandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Bakanlığımıza bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı ile beraber gerçekleştirilecek olan 'Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme' isimli protokol 9 Kasım'da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu protokolle ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine; denizlerimizde insan hayatının ve doğal deniz kaynaklarının korunmasının öğretilmesi, denizciliğin sevdirilmesi ve İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerinin anlatılması amaçlanıyor.”
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