Denizcilik küçük yaştan sevdirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bakanlığımıza bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı ile beraber gerçekleştirilecek olan 'Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme' isimli protokol 9 Kasım'da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu protokolle ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine; denizlerimizde insan hayatının ve doğal deniz kaynaklarının korunmasının öğretilmesi, denizciliğin sevdirilmesi ve İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerinin anlatılması amaçlanıyor.”