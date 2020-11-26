Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü, deniz hukukunun gözetilerek gemi yönetimi ve gemi finansmanı ile ilgili çalışmalar yapılmasını amaçlayan akademik bir disiplindir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerde eğitim veren denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü gemi yönetimi, gemi finansmanı ve ya brokerliği gibi çalışmaları üstlenir. Buna bağlı olarak deniz hukuku, lojistik ve tedarik zinciri gibi yönetim aşamaları ayrıntılı olarak anlatılır. Buna göre küresel denizcilik ile denizcilik endüstrileri üzerine eğitimler verilir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Nedir?

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünde denizcilik faaliyetleri ele alınır. Buna göre alanında profesyonel kişilerin yetiştirilmesi için genel uzmanlık bilgileri anlatılır. Aynı zamanda denizcilik işletmelerinin sermaye varlıkları ele alınarak teçhizat ve insan kaynakları gibi yönetim ile ilişkili her aşamada problem çözme pratiği de yapılmış olunur.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünün amacı bu alanda başarılı profesyoneller yetiştirmektir. Üniversitelerde eğitim veren bu bölüm denizcilik endüstrisi üzerine çalışan donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda öğrencilere denizcilik işletmeleri yönetimi ile ilgili detaylı bilgiler verilir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünden mezun olan kişiler özel sektördeki ve devlet kurumlarındaki kariyer imkanlarından faydalanabilirler. Özellikle de yurt dışındaki kariyer imkanlarından da yararlanılabilir. Aynı zamanda devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek yeterli puanı almalılar. Bu sayede devlet kurumlarında çalışılabilir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Kaç Yıllıktır?

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü üniversitelerin işletme fakültelerine bağlı olarak hizmet verirler. Aynı zamanda bu bölümler öğrencilere dört yıllık lisans eğitimi verir. Dolayısı ile bu bölümden mezun olan öğrenciler pek çok yerde rahat bir şekilde iş bulabilirler.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Denizcilik işletmeleri yönetimi okumak isteyen kişilerin denizcilik mesleğine merakı olmalıdır. Aynı zamanda araştırmayı ve problem çözmeyi seven kişiler de bu mesleği tercih edebilirler.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Öğretimi İngilizce Midir?

Türkiye genelindeki bazı üniversitelerde denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünün öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi ile Piri Reis Üniversitesinde bu bölümün öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu üniversiteyi tercih etmek isteyen kişiler üniversite sınavında matematik ve fen bilimleri sorularını çözmeliler. Bu türden en iyi puanı alanlar denizcilik işletmeleri yönetiminde eğitim alırlar.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Günümüzde denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünde iktisat, gemicilik, işletme ve seyir gibi dersler verilmektedir. Ayrıca denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü dersleri arasında yönetim ve organizasyon, denizde güvenlik, deniz taşımacılığı, deniz işletme ekonomisi ve denizde haberleşme gibi dersler yer alır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünden mezun olan kişiler deniz üzerinde gerçekleşen her türlü operasyonda yer alırlar. Buna göre bu mezunlar özellikle endüstriyel faaliyetlerin de sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini de sağlarlar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümün mezunları için iş imkanları oldukça geniştir. Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünden mezun olan kişiler çeşitli limanlarda, lojistik firmalar, gemi yapım şirketlerinde rahatlıkla iş bulabilirler. Aynı zamanda denizcilik işletmeleri yönetimi mezunu olanlar Ulaştırma bakanlığı ve deniz taşımacılığı firmalarında da çalışabilirler.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Üniversitelerin denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları oldukça kapsamlıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler pek çok farklı alanda işe başlayabilirler.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Üniversitelerin denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünden mezun olan kişiler Mersin Üniversitesi ve ya Akdeniz Üniversitesinde eğitim alabilirler. Türkiye genelinde Kocaeli Üniversitesi, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü bulunmaktadır. O nedenle denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünde okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavına girerek yeterli puanı alıp doğru tercihi yapmalılar.