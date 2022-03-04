Denizaşırı ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre denizaşırı kelimesinin anlamı

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Anlam bakımından önemli olan denizaşırı kelimesi günümüzde çok tercih ediliyor. Denizaşırı sözcüğünün sahip olduğu anlamlardan biri de, denizlerin ötesinde olandır. Deniz ötesine yapılan anlamına da sahiptir.

Denizaşırı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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TDK'ya Göre Denizaşırı Kelimesinin Anlamı

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