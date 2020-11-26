Deniz Ve Liman İşletmeciliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Deniz ve liman işletmeciliği bölümü, limanlarda ve marinalarda çalışacak olan kişileri yetiştirmektedir. Bu kişiler denizcilik sektörüne başarılı bir şekilde çalışırlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Tanıtımı, Hakkında Bilgi

Deniz ve liman işletmeciliği ön lisans programı bu sektörde çalışacak elemanlar yetiştirir. Denizcilik sektörüne ilgili olan öğrenciler burada aldıkları eğitimin ardından pek çok özel şirket ve devlet kurumunda rahatlıkla iş bulabilirler.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Nedir?

Deniz ve liman işletmeciliği, gemi taşımacılığı için gereken evrakları ve remi prosedürleri hazırlar. Bu kapsamda her türlü ayarlamalar da yapılır. Aynı zamanda turizm, deniz nakliyatı ve deniz taşımacılığı gibi kavramlar bu alanın içinde yer alır.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümünün Amacı Nedir?

Deniz ve liman işletmeciliği bölümünün amacı bu sektörde çalışacak alanında uzman kişiler yetiştirmektir. Aynı zamanda her türlü deniz taşımacılığı ile deniz turizmini ilgilendiren alanlarda çalışan kişiler dört yıl boyunca bu konuda eğitim alırlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin deniz ve liman işletmeciliği bölümünden mezun olan kişiler bu alanda çalışma imkanına sahip olurlar. Aynı zamanda uluslararası lojistik yönetimi ile birlikte deniz nakliye taşımacılığında, deniz turizmi alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak mümkün.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde bulunan deniz ve liman işletmeciliği bölümünde iki yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Öğrenciler bu bölümden mezun olmak için 120 AKTS haklarını doldururlar. Bu bölümde okuyan kişiler başarı ile mezun olabilirler.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Deniz ve liman işletmeciliği bölümünde okumak isteyen kişilerin denize ve deniz ile ilgili tüm işlere yatkın olmaları beklenir. Araştırmaya ve keşfetmeye meraklı kişiler bu bölümde eğitim görebilirler. Aynı zamanda sorumluluk sahibi ve disiplinli kişiler bu bölümde okuma imkanına sahip olurlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Öğretimi İngilizce midir?

Deniz ve liman işletmeciliği bölümü öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bunun dışında basit düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki deniz ve liman işletmeciliği bölümüne TYT sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu nedenle adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek iyi bir puan almaları gerekir. Buna göre adayların Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilgiler sorularını çözmeleri gerekir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Deniz ve liman işletmeciliği bölümünde işletme hukuku, mikro ekonomi, deniz ticaretine giriş, işletme matematiği ve bölgesel coğrafya gibi dersler verilir. Bu bölümde okuyan öğrenciler deniz turizmi, ulaştırma yönetimi, işletme ve yönetim için istatistik, makro ekonomi ve yönetim ve organizasyon ilkeleri derslerinden sorumlu olurlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Deniz ve liman işletmeciliği bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler gemi taşımacılığında da çalışabilirler. Bunun yanı sıra ticari mallar ile birlikte tersane ve marina işletmelerinde çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Deniz ve liman işletmeciliği bölümü mezunları deniz olan her yerde çok rahat bir şekilde iş bulabilirler. Özellikle ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığı faaliyetleri sürdürülen yerlerde rahatlıkla iş bulunabilir. Bu şekilde özel ve devlet kuruluşlarında çalışılabilir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Üniversitelerde bulunan deniz ve liman işletmeciliği çalışma alanları oldukça fazladır. Bu bölüm mezunları liman ve tersanelerde çalışırlar. Marina işletmeleri ile deniz turizmi şirketlerinde de deniz ve liman işletmeciliği bölümünden mezun olan kişiler çalışabilir. Aynı zamanda deniz turizmi şirketleri ve deniz nakliyat şirketlerinde de iş bulunabilir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde Piri Reis Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinde deniz ve liman işletmeciliği bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kocaeli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinde deniz ve liman işletmeciliği bölümü bulunuyor.