Deniz Ulaştırma Ve İşletme Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü, ülkemizde yapılan ihracat ve ithalatın yarısından çoğu deniz yolu ile yapıldığı için bu konuda deneyimli elemanlar yetiştirmek için açılmıştır.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü, Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ülkemiz Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizi ile çevrili ve ticaret için tüm dünya için çok önemli bir konumda yer alıyor. Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü, denizciliğin bu kadar önemli olduğu bir ülkede işini çok iyi bilen ve yapabilen denizcilere olan ihtiyacı karşılamak üzere açılmıştır. Bu bölüm, özellikle de ticaret gemilerinde faaliyet gösterecek uzman denizcilerin yetiştirilmesini amaçlayan bir önlisans bölümüdür.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Nedir?

Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü, ülkemizde görev yapacak işinde başarılı denizciler yetiştirmeyi amaçlayan bir önlisans bölümüdür. Bu kişiler ülkemizde bulunan denizlerde her türlü ulaşım hizmeti verecek yetenekli teknikerler yetiştirmeyi amaçlayan bir önlisans bölümüdür. Ülkemizde çok sayıda üniversitede açılan bu bölüm, ülkemizde, dünyada ithalatı ve ihracatı arttırmayı amaçlar.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Nedir?

Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü, denizlerde hizmet verecek ve ülkemiz için çok önemli olan ithalat ve ihracat ürünlerinin diğer ülkelere güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacak denizcileri yetiştirmeyi amaçlar.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünün Amacı Nedir?

Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü amacı, deniz taşımacılığı ve işletmeciliği ile ilgili nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu program tercih etmek isteyen kişilerin seyahat sıkıntısı olmaması ve deniz tutması gibi bir rahatsızlığının bulunmaması gerekir. Gemilerde nakliyeyi sağlayacak kadroların denizde ve karada organize edilmesini sağlar. Bu kişilerin ekonomi, işletme ve ticaret gibi konulara da ilgisi olması gerekir.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü mezunları, gemilerde ithalat ve ihracat ürünlerinin nakliyesini yapar ve nakliyeyi sağlayacak kadroların organize edilmesini sağlar. Bu kişilerin aynı zamanda ikna edici yeteneğinin yüksek olması, yaratıcılık ve girişimcilik özelliklerinin ön planda olması gerekir. Bu bölüm, çok yeni bir bölüm olduğu için popülerliği yeni yeni artıyor.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Kaç Yıllıktır?

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü, 2 yıllık bir önlisans bölümüdür.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Yeni açılan bir bölüm olan bu bölümde okumak için TYT sınavından baraj puanı olan 150 puan ve üzeri almanız gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin ekonomi, sosyoloji, muhasebe, işletme ve matematik gibi konulara ilgili olması gerekir.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü, Türkçe verilen bir eğitimdir. Bu bölümde okuyacak kişilerin yabancı dil öğrenmesi ve kendini geliştirmesi mesleğinde ilerlemesi için çok önemlidir.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü TYT puan türüne göre öğrenci alıyor. TYT puan türünden 150 puan ve üzeri alan kişiler bu bölüme girmek için sınırlı sayıda kontenjana yeterli puan aldığı takdirde girmeye hak kazanır.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Dersleri Nelerdir?

Denizcilik Yaşamına Giriş ve Denizcilik Etiği

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

Denizde Emniyet ve Güvenlik

Gemi Makineleri

Denizcilik Kimyası

Elektronik Seyir Yardımcıları

Gemicilik

Denizde Haberleşme

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

Denizde Haberleşme

Denizcilik İngilizcesi

Denizcilik Hukuk

Liderlik ve Ekip Çalışması

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü okuyan kişiler ithalat ve ihracat yapılan gemilerde görev alır. Bu kişilere ihtiyaç denizciliğin önem kazanması ile daha da artmıştır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü okuyan kişiler gemilerde ve denizlerde görev alır.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Çok tercih edilen bu bölümde okuyan kişilerin çalışma alanı gemilerdir.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ