Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü deniz araçlarının yapımını, tasarımını ve geliştirilmesi üzerine ilgili olan bir bölümdür.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Nedir?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü içerisinde birçok farklı mühendislik dalı bulunmaktadır. Bununla beraber bu lisans eğitimi oldukça faydalı ve kapsamlı bir eğitim türüdür. Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü deniz araçlarının yapımı, tasarımını ve deniz araçlarının proje tasarımını yapan bir bölümdür. Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünün asıl amacı deniz taşıtlarının geliştirilmesi üzerinedir. Aynı zamanda da bu bölümü okuyan kişilerin çalıştığı kuruma farklılık ve katkı sağlaması beklenmektedir. Bu bölümü okuyan kişiler bilimsel alanlarda çalışabilirler veya akademik olarak kariyer sağlayabilirler.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü deniz üstü ve deniz altında bulunan araçların tasarımlarını yapmaktadır. Bununla beraber denizle ilgili içeren bütün işlerde bu bölüm mezunları rahat bir şekilde çalışabilirler. Bu bölümün asıl amacı deniz üzerinde ve altında bulunan araçların gelişmesi, daha donanımlı bir hale gelmesidir. Bu bölümü okuyan kişiler sualtı, su üstü ve deniz araçlarının projelerini tasarlar. Aynı zamanda da bu projeleri geliştirir, daha iyi hale getirir veya üretme aşamalarında yer alır.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunu olan kişiler deniz araçlarının yapımında, deniz araçlarının planlamasında ve bu araçların projelerinin hazırlanmasında görev almaktadır. Aynı zamanda da bu bölüm mezunu olan kişiler hazırlanan projeleri analiz etmekte, rapor hazırlamakta ve bununla beraber birçok farklı görevde yer almaktadır. Bu bölümü mezunu olan kişilerin çalışabileceği projeler ise şu şekildedir;

Liman

Fener

Duba

Yük Gemileri

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği okumak isteyen kişiler dört yıllık lisans bölümünde eğitim alabilirler. Bu bölümü dört yıl içerisinde kişiler 240 AKTS haklarını doldurarak mezun olabilirler. Aynı zamanda da üniversitenin belirlediği mezuniyet koşullarını kişiler yerine getirerek Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanını alabilirler.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği okumak isteyen kişilerin özellikle matematik ve fizik konularına ilgi duymaları gerekmektedir. Bu kişilerin sayısal düşünme yetilerinin yüksek olması ve analitik düşünme yeteneklerinin iyi olması gerekmektedir. Bununla beraber bu bölümü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikler ise şu şekildedir;

Uzay ilişkilerini iyi analiz etmesi ve anlaması gerekmektedir.

Bu bölümü okumak isteyen kişilerin mekanik ve teknik işlere ilgili olması gerekmektedir.

Kişilerin araştırmacı ruhu olması gerekmektedir.

Takım çalışmasına ve topluluğa uygun bir kişi olması gerekmektedir.

Öğrenmeye meraklı, yaratıcı ve çok düşünür kişiler olması gerekmektedir.

Bu bölümü okuyacak olan kişilerin su altı ve üstüne ilgili olması gerekmektedir.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği okumak isteyen kişiler üniversitelerin İngilizce bölümüne girerek bu bölümü İngilizce okuyabilirler. Tamamen kişilerin, seçtikleri bölüm diliyle okudukları bölümün dili değişiklik göstermektedir.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü için kişiler TYT ve AYT sınavına girmesi gerekmektedir. Buradan aldıkları puanların ortalamasıyla kişiler bölümlere yerleşmektedir. Bu bölüm SAY puan tabanlı bir bölümdür.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü 8 dönem eğitim almaktadır. Kişiler bu eğitim süresi boyunca mühendislik, denizcilik ve deniz taşıtları hakkında birçok bilgi öğrenmektedir. Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Kimya

İleri Matematik

Termodinamik

Mühendislik Tasarımı

Akışkanlar Mekaniği

Gemi Sevki

Dinamik

Deniz ve İş Hukuku

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü okuyan kişiler deniz taşıtları hakkında bulunan bütün işlerde çalışabilirler. Bununla beraber deniz taşıtlarının projelendirilmesi, hazırlanması, test edilmesi ve uygulanması gibi birçok alanda kişiler iş yürütebilirler. Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü mezun olan kişiler kamu veya özel sektörde birçok farklı iş kurumunda çalışabilirler. Bununla beraber bu bölümden mezun olan kişiler özel deniz taşıma şirketlerinde de iş yürütebilirler.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunu olan kişiler kamu tersanelerinde veya özel tersanelerde çalışabilirler. Bununla beraber kişiler deniz üzerinde bulunan ve altında bulunan bütün araçlar içinde iş yürütebilirler. Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunu olan kişiler marinalarda, özel yat yapımlarında veya belirli şirketlerde çalışabilirler.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü İstanbul Teknik Üniversitesinde bulunmaktadır. Kişiler SAY puan türüyle bu bölüme giriş yapabilirler.