Deniz Kurdu ne demek? Deniz Kurdu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Dilimize yerleşmiş ve neredeyse her cümlede kullandığımız pek çok deyim vardır. Türkçeden deyimleri çıkardığımız zaman cümleler çok sadeleşir ve etkili bir anlatım elde edilmez. Bu sebeple dilimizde deyimlerin önemi büyüktür. Denir kurdu ne demek? Deniz kurdu deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile alakalı olarak tüm bilgileri derledik.
Denizleri avucunun içi gibi bilen kişilere deniz kurdu denir. Bu deyim mecaz bir anlatımdır. Deyimlerin neredeyse tamamı mecaz anlatımları ile kullanılır. Bu sebeple anlamlarının bilinmesi ve ona göre cümlede kullanılması çok önemlidir.
Deniz Kurdu Ne Demek?
Denizler hakkında bilgi sahibi olan, tecrübeli olan, uzun yıllardır denizle iç içe olan kimselere için deniz kurdu deyimi kullanılmaktadır.
Deniz Kurdu Deyiminin Anlamı (TDK)
Uzun yıllar denizlerde seyahat etmiş, denizler ile ilgili her şeyi bilen, tecrübeli, bu konuda uzman kişiler deniz kurdu olarak anılırlar. Televizyonlarda, romanlarda bu deyim ile sürekli karşılaşırız. Anlamının bilinmesi ise çok önemlidir.
Deniz Kurdu Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Korkma Ahmet'e denizde bir şey olmaz, o deniz kurdu.