Deniz Kenarında Dalga Eksik Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Nasıl ki denizin olduğu yerde dalga kaçınılmazsa olayların olduğu yerde de belanın olması kaçınılmazdır. Bu durumu anlatan atasözümüz ise "denizin kenarında dalga eksik olmaz" olmaktadır.

Deniz Kenarında Dalga Eksik Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Deniz kenarında dalga eksik olmaz atasözü ile anlatılmak istenilen; birçok olayın geçtiği ortamlarda ara sıra veya sık sık çatışmaların, kavgaların veya kötü olayların meydana gelmesi normal olmaktadır. Bu karışık ortamlarda insanların başına her şeyin gelmesi ve fırtınaların olması doğal olarak karşılanmaktadır.

Deniz Kenarında Dalga Eksik Olmaz Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

Onu tehlikeli yerde takılmaması ve o insanlarla arkadaş olmaması konusunda uyarmıştım bak başına neler geldi. Boşuna dememişler deniz kenarında dalga eksik olmaz diye.