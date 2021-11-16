Deniz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Denizin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Deniz kelimesi Osmanlı Devleti dönemi eserlerinde tengiz şeklinde kullanılmaktaydı. 11. yüzyıldan bu yana kullanılan bu kelime atasözlerinde de sıklıkla geçmektedir.

Deniz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Deniz kelimesi kökeni itibari ile Türkçe bir kelimedir. Fakat dilimizde farklı dillerden kelimeler de bulunmaktadır. Bunlardan birisi de derya kelimesidir. Derya kelimesi ile deniz kelimesi aynı anlam taşıdığı için eş anlamlı kelimelerdir.

Derya dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Hem deniz anlamına gelen bu kelime aynı zamanda bolluk anlamına da gelmektedir. Derya deniz kelimesi de bir şeyin çokluğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Bunun dışında bahir kelimesi de hem deniz hem de büyük göl anlamına gelmektedir. Fakat derya kelimesi daha sık kullanılmaktadır.

Deniz'in Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

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Deniz kelimesinin anlamı ve eş anlamı TDK sözlüklerinde belirtilmektedir. Denizin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbiri ile bağlantılı tuzlu su kütlesi

- Bu su kütlesinin belirli bir parçası

- Aydaki düzlükler

- Geniş alan

- Çokluk, çoğunluk

Deniz kelimesinin eş anlamlısı olan derya pek çok yerde cümle içerisinde kullanılmaktadır. Bu eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde kullanımına ilişkin örnek şu şekilde verilebilir:

- Tatilde çamur deryasına düştüm.

- Tatilde çamur denizine düştüm.