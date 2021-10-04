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Deniz kabuğu en kolay nasıl delinir? Deniz kabuğu kokusu nasıl giderilir?

#Deniz Kabuğu#Kabuk#Deniz
Deniz kabuğu en kolay nasıl delinir Deniz kabuğu kokusu nasıl giderilir

Hem süs amaçlı hem de birçok farklı eşyada güzel bir görüntü elde etmek için deniz kabuğu kullanılır. Tabii bu konuda deniz kabuklarını delmek gerekir. Peki deniz kabuğu en kolay nasıl delinir? Deniz kabuğu kokusu nasıl giderilir? İşte, tüm detaylar.

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Bir tane deniz kabuğu ya da birden fazla deniz kabuğu kullanılarak birbirinden güzel süslemeler yapmak mümkün. Elbette deniz kabuğuna zarar vermeden ve çatlatmadan delik açmak bu konuda en önemli husustur.

 Deniz Kabuğu En Kolay Nasıl Delinir?

 Deniz kabuğunu evde düzgün bir şekilde ve üstelik çok da zorlanmadan delmek mümkündür. Bunu yapmak için öncelikle bir yorgan iğnesine ihtiyaç duyulmaktadır. Daha sonra yorgan iğnesi yeteri kadar ateşte ısıtılmalıdır. Bu doğrultuda sıcaklık mutlaka deniz kabuğunu etkin bir şekilde delecek kadar olmalıdır. Daha sonra dikkatli bir şekilde deniz kabuğuna batırmak suretiyle güzel bir delik açmak mümkündür. Ancak bunu yaparken çok fazla bastırmamaya özen gösterilmelidir. Aksi takdirde deniz kabuğu çatlayabilir ya da kırılabilir.

 Deniz Kabuğu Kokusu Nasıl Giderilir?

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 Deniz kabukları denizden çıkarıldığı zaman birçok kişinin sevmediği bazı kokular yayabilir. Bu kokuları giderebilmek için ise günümüzde değerlendirecek kolay yöntemler bulunmaktadır.

 - Öncelikle ılık bir suyun içerisine beyaz sirke konulmalı ve karıştırılmalıdır.

 - Daha sonra kullanılacak olan bütün kabuklar bu karışımın içine konmalıdır.

 - Ardından bütün bir gece boyunca deniz kabukları bu karışımın içinde bekletilmelidir.

 Sonuç olarak bir gün sonra deniz kabukları karışımın içerisinden çıkarıldığı vakit, koku tamamen ya da önemli bir oranda geçer. Böylece farklı renkler üzerinden boyanarak ya da orijinal şekli eşliğinde farklı amaçlar altında değerlendirilebilir.

 Deniz Kabuğu Nerelerde Kullanılır?

 Deniz kabukları aslına bakılırsa sadece süs amaçla kullanılır diye düşünür ancak birçok farklı seçenek doğrultusunda değerlendirilmektedir.

 - Genel olarak kireçtaşı elde edilmesi için kullanılır.

 - Hayvan yemi karışımında değerlendirilir.

 - Yol yapımı malzemesi için oldukça önemlidir.

 - Bazı kimyasal işlemlerde değerlendirilir.

 - Özellikle birbirinden güzel süs eşyaları yapmak için kullanılır.

 - Çanta ve benzeri eşyalarda süs olarak değerlendirilir.

 Bu şekilde birçok farklı amaç altında kullanıldığını söylemek mümkündür.

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