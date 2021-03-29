Dengi Dengine ne demek? Dengi Dengine deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler dilimizde sıklıkla kullanılan söz öbekleridir. Dilimize nerden geldiği ya da kimin söylediği belli değildir. Ancak deyimler özlü söz niteliğindedir. Bunun yanında deyimler mecaz anlamları ile kullanılır. Dengi dengine ne demek? Dengine dengine deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri derledik.
Dengi dengine deyimi dilimizde sıklıkla kullanılır. Türkçede pek çok deyim vardır. Bu sebeple dile hakim olmak adına deyimlerin öğrenilmesi oldukça önemlidir. Dengi dengine deyimi herkesin yanında yakışan maddi durumu birbirine yakın olan kişilerin birlikte olması gerektiğini anlatan bir deyimdir.
Dengi Dengine Ne Demek?
Kişilerin kendilerine uygun olan kişiler ile birlikte olmasını gerektiğini anlatan bir deyimdir. Bu deyime göre insanlar maddi durumu kendine yakın dış görünümü ve huyları birbirine uyumlu kişiler ile birlikte olmaları gerekir.
Dengi Dengine Deyiminin Anlamı (TDK)
Dengi dengine deyimi insanların kendilerine uyan kişiler ile birlikte olmalarını gerektiğini anlatır. Çünkü kültürel ya da maddi açıdan aynı düşüncelere sahip olmayan kişiler ilişkilerinde problem yaşayabilir.
Dengi Dengine Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Dengi dengine biriyle evlenirsen daha mutlu olursun.