Dengeli beslenin, 8 saat uyuyun

Bilfen ve Bilnet okulları uzmanları her kademedeki öğrenci ve velileri için şu önerilerde bulundu:

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE EVDE SORUMLULUK VERİN

- Rutine önem verin ve uygulayın. Örneğin, akşam uyku saatini sabit tutun, online olarak yürüttüğü eğitim programının gün içerisindeki zaman aralığını belirleyin. Ve tüm gün için oluşturulan bu düzene bağlı kalın.

- Çocuğunuz ile gün akışını beraber oluşturabilir, yaşı küçük ise görseller kullanabilirsiniz. Böylelikle, onun da gün akışını takip etmesine yardımcı olabilirsiniz.

- Her ana bir aktivite planlamak yerine bazen de var olan günlük akışın içine çocuğunuzu da dahil edin. Örneğin, ev işlerinde ona da sorumluluklar verin. Yaş grubuna göre değişkenlik gösterse de evde bulunan her bir üyenin sorumlulukları olmalı. Çocuğunuz ile yapacağınız iş bölümleri özgüvenine destek olacak, aynı zamanda keyifli vakit geçirmesine yardımcı olur.

- Farklılıklar katarak evde sürdürülen hayatı keyifli hale getirebilirsiniz. Örneğin, dışarı çıkamıyorsanız sinema gecesi yapabilir, çocuğunuz ile bilet hazırlayıp sinema izleyeceğiniz alana bu şekilde giriş yapabilirsiniz.

-Bol bol kitap okuyun. Sadece okumakla kalmayın, ardından sorular sorarak dinleme, dikkat becerilerine destek olun.

- Rol model olun. El yıkamak, diş fırçalamak gibi zaman zaman ebeveynlerin zorlandığı noktalarda “beraber” yaparak eğlenceli hale getirmek işe yarar.

EBEVEYNLERE DÜŞEN GÖREVLER

Öğrencilerin evlerinde okuldaymış gibi ders işleyip motivasyonlarını kaybetmemeleri gerektiği konusunda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Velilerimizin bu dönemin tatil değil mecburi bir uzaklaşma olduğunu kabul edip eğitim-öğretimin devam ettiğini öğrencilerimize aşılaması çok önemli. Bizim uzaktan eğitimle öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutabilmemiz için ailelerin evde eğitim ortamı yaratması ve bunu düzende tutabilmesi gerekiyor. Evi okul gibi düşünmeli, planlı olmalısınız.

Çocuğunuz ders çalışırken nelere dikkat etmeli:

-Başarılı olmada en önemli adım düzenli uyku ve beslenme. Online eğitim başlamadan önce mutlaka kahvaltısını yapsın.

-Günlük çizelge hazırlayıp zamanı yönetmek de başarının en önemli etken. Hangi saat aralığında hangi derslerin çalışılacağı belli olmalı. Bu program bireysel ve işlevsel olarak hazırlanmalı. Zaman çizelgesinde molalar vermeyi ihmal etmemeli.

-Ders çalışmaya başlamadan önce çalışacağınız tüm kaynaklar masasında bulunmalı. Öğrencilerin ders saatlerinde ortam her türlü uyarıcıdan (tablet, televizyon, telefon) arındırılmış olmalı ve sessiz bir ortam yaratılmalı.

-Evde geçirilen online eğitim sürecinin çalışma saati-dinlenme saati-yemek saati şeklinde planlanmalı.

SINAVLARA HAZIRLANANLARA TAVSİYELER

Bu süreçte, psikolojik dayanıklılığı arttırmak ve ders çalışma düzenini sağlamak adına uygulanacak birçok yöntem var. Bunlardan bazıları şöyle:

-Öğrencilerin kendileri için hazırlanan tüm programları zamanında takip etmesi çok önemli. Programı takip etmek konulardan kopma ve günü etkin kullanmayı sağlar.

-Bu süreçte, kaygıyı arttıran haberlerden uzak durmaya çalışmalı. Çok fazla olumsuz haber takip etmek kaygıyı arttırır.

-Sınavla ilgisi olmayan düşüncelerden uzak durmalı. Olumsuz düşünce yerine daha pozitif olmaya çalışmalı. Örneğin “Bu sınava çok iyi hazırlandım”, “Yapabileceğimin en iyisini yaptım” gibi düşünceler kaygıyı azaltır.

-Dengeli ve düzenli beslenmeye ve günde 8 saat uyumaya özen göstermeli.

-Egzersiz yapmalı. Özellikle, kaygının artığı anlarda nefes egzersiz yararlı olur.

-Gevşeme egzersizi yapın.

-Endişe anlarında çizim yapmayı deneyin.

-Mizah olumsuz düşüncelerle baş etmede oldukça iyi bir yöntemdir.

-Yeni bir dil öğrenmeye çalışın. Bu konuda internette ve uygulamalardaki alternatif programlardan yararlanın. Hem düşünme becerilerinizi artırmış, hem de yeni bir dünyanın kapısını aralamış olursunuz.

LİSELİLERE KİTAP TAVSİYELERİ

George Orwell - 1984

Paulo Coelho - Simyacı

Tolstoy - İnsan Neyle Yaşar

Stefan Zweig - Satranç

Dostoyevski - Suç ve Ceza

Kafka - Dönüşüm

Cengiz Aytmatov - Beyaz Gemi

Richard Bach - Martı

İlber Ortaylı - Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı

Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

Şirin Devrim- Şirin

Charlotte Bronte - Jane Eyre

Füruzan- Parasız Yatılı

Kemal Bilbaşar - Cemo

Sait Faik Abasıyanık - Son Kuşlar

J.K. Rowling - Harry Potter-Felsefe Taşı

Charles Dickens - İki Şehrin Hikâyesi

Yaşar Kemal - Kuşlar da Gitti

Tarık Buğra - Osmancık