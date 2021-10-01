Denetimli sertbestlik nedir, nasıl uygulanır ve kimler yararlanır? Denetimli sertbestlik kaç yıl ve şartları neler

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Denetimli serbestlik olması için bazı şartların olgunlaşması gerekmektedir. Denetimli serbestlik, kanunen hüküm giyen kişilerin salıverilmesi zamanına az bir süre kala denetimli bir şekilde serbest bırakılması ya da kamu yararına herhangi bir işte hizmet ettirilmesinin sağlanması olarak bilinmektedir.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetim serbestlik olması için bir takım durumların var olması ve oluşması gerekmektedir. Denetimli serbestlik hüküm giymiş kişiler için uygulanan bir sistemlerden bir tanesidir. Denetimli serbestlik, hüküm giymiş kişilere sağlanan denetimli olarak serbest bırakma halidir. Denetimli serbestlikten faydalanmak için birçok şart bulunuyor.

Denetimli Serbestlik Nasıl Uygulanır?

Denetimli serbestlik olması için ortada olması gereken bir takım şartların olması yada oluşması gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde denetimli serbestlik konusu olabilmektedir. Denetimli serbestliğin oluşması için gerekli şartlar şunlardır:

- Hükümlünün açık ceza evinde tutuklu olarak bulunması

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- Hükümlünün iyi hal göstermiş olması

- Koşullu salıverilmesi için cezanın 1 yıl ve daha az bir zamanının kalması

- Hükümlünün ya da avukatının talebi

- İnfaz hakiminin bu yönde vereceği karar

Denetimli Serbestlikten Kimler Faydalanabilir?

Bu serbestlikten tüm hüküm giymiş olanlar yararlanamamaktadır. Kanunun belirlemiş olduğu şartların taşınması gerekmektedir. Kanununun uygun görmediği durumlarda hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanması mümkün olmamaktadır. Hükümlü tüm şartları yerine getirirse bu halden yararlanabilmektedir. Bunun için açık cezaevinde hüküm giyilmiş olması ve 1 yıldan az cezası kalması gerekmektedir.

Denetime tabi olan hükümlülerin ayrıca denetimli serbestlik kurallarına bir bir uyması gerekmektedir. Ortaya çıkabilecek herhangi bir ihlal halinde daha büyük yaptırımlar uygulanabilmektedir. Ayrıca tüm denetim serbestlik hakkı elinden alınan kişilerin ceza artışları da gündeme gelebilmektedir. Bu yüzden denetimli serbestliğin tüm kurallarını aksatmadan takip edilmesi mahkum yararına ve menfaatine olmaktadır.

Denetimli Serbestlik Kaç Yıl ve Şartları Nelerdir?

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- 671 sayılı KHK md.32/a'da belirtilen hükümlere göre denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanabilecektir.

- 671 sayılı KHK md.32/b'de ise süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş hükümlüler cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri durumda koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanabilecektir.

Kimler 671 Sayılı KHK Hükümlerinden Faydalanamaz?

Tüm suçlular bu hükümlerden yararlanamamaktadır. Bunlar;

- Kasten adam öldürme suçu işleyenler,

- Akraba ya da beden ve ruh yönünden kendisini savunamayacak durumunda olan kişilere karşı işlenen kasten yaralama suçları,

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-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

-Özel hayata ve özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar,

-Uyuşturucu yada uyarıcı madde imali ve ticareti yapanlar,

-Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar,

- Örgüt üyeliği suçu işleyenler,

- Anayasal düzene karşı işlenen suçlar,

- Milli savunmaya karşı işlenen suçlar,

- Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar,

- Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmekte olan suçlar,

- Örgütlü tüm suçlar

- Koşullu salıverilme hakkı verilmiş ama geri alınan hükümlüler,

- Bankacılık zimmeti suçu,

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- Cezaevinde disiplin cezası alanların cezalarının henüz disiplin kurulu tarafında kaldırılmayanlar,

- Taahhüdü ihlal suçu işleyen hükümlüler 671 sayılı KHK hükümlerinden faydalanamamaktadır.