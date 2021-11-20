Den dan eki nedir ve görevleri nelerdir? Den dan eki örnekleri ile konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Fenerbahçede derbi öncesi Berke Özer belirsizliği Bugün de antrenmana çıkmadı...Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...#Fenerbahçe
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
ABDde çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyorABD'de çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyor#Koronavirüs
Brükselde kritik görüşme AB duyurdu: Zirvede bir araya geleceklerBrüksel'de kritik görüşme! AB duyurdu: Zirvede bir araya gelecekler#AB Konseyi
Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndüMakas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü!#Avcılar
Kovid-19da son durum belli oldu: Bakan Kocadan kişisel tedbir tavsiyesiKovid-19'da son durum belli oldu: Bakan Koca'dan kişisel tedbir tavsiyesi#Koronavirüs
ABD Temsilciler Meclisinde bir ilk Bidenı böyle protesto ettiABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk! Biden'ı böyle protesto etti#Biden
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdüBıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü#Erzurum
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlundan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesiBarolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 'avukatlık asgari ücret tarifesi' müjdesi#Metin Feyzioğlu
ABden koronavirüs ilacı için flaş adım Değerlendirme başladıAB'den koronavirüs ilacı için flaş adım! Değerlendirme başladı#Koronavirüs
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Pembe Anne Sütü
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Den dan eki nedir ve görevleri nelerdir? Den dan eki örnekleri ile konu anlatımı

#Den Dan Eki Nedir Ve Görevleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler
Den dan eki nedir ve görevleri nelerdir Den dan eki örnekleri ile konu anlatımı

Türkçe dilinin ad çekim eklerinden biri den- dan ekleri olmaktadır. Uyum kuralları doğrultusunda bu ekin sesleri, kalınlaşmaya ve sertleşmeye uğrayabilmektedir. Böylelikle evden, dağdan, doğadan ve ağaçtan, sokaktan gibi başka başka sesler oluşabilir. Den Dan eki nedir ve görevleri nelerdir? Den Dan eki örnekleri ile konu anlatımını detaylarıyla derledik.

 

Haberin Devamı

Türkçede den - dan ekleri çok sık kullanılmaktadır. Bu eklerin cümle kullanımında oldukça önemli bir görevinin varlığı söz konusudur. Bundan dolayı " den-dan" eki hakkında detaylı bilgi edinilmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca "den-dan" ekleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi internet üzerinden konuyla alakalı olarak bilgi edinebilmek adına araştırma yapmaktadır.

Den Dan Eki Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Fiilleri fillere, isimleri isimlere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurmak suretiyle isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan niteliğe sahip durumdaki eklere isim hâl ekleri denir. Bu kapsamda " den- dan" eklerini alan isimlerin yüklendikleri görevlere ismin hâlleri denilmektedir.

Kurulan cümlede den-dan eklerinin görevleri kullanım şekline göre değişmektedir. Buna göre:

Haberin Devamı

Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma; İsmin - den ) Hali

- "Dan - Den" eki kullanılarak yapılmaktadır. Bu ekler ünlü uyumuna ve ünsüz sertleşmesi kuralı kapsamında " - tan/- ten" şeklini alabiliyor.

- "Dan - den" eki eklenmiş olduğu sözcüğü dolaylı tümleç yapar; ayrılma, çıkma, uzaklaşma" bildirir.

- Eklenmiş olduğu ismin ayrılma hali, diğer bir tabirle dolaylı tümleç, yükleme sorulan " kimden, nereden, neden sorularının yanıtıdır.

- Okul- dan çıktı, Lise-den terk, yurt-tan gelecek, Devlet-ten talep etti...

"Dan - den" eki eklenen isimler bazı durumlarda zarf tümleci olur;

- Sıkıntıdan her tarafı sivilceyle doldu. (Zarf tümleci)

"Dan- den" eki, kimi zaman yapım eki olarak kullanılır. Bu durum neticesinde de ya sıfat ya da zarf görevi üstlenmektedir.

- Candan arkadaş, toptan alım, içten davranış...

- Dan - den eki kimi zaman belirtili isim tamlamalarındaki tamlayan eki “-ın, -in, -un, -ün”ün yerini tutabilmektedir.

Çocuklardan biri - Çocukların biri.

Eşlerden biri- eşlerin biri.

- "Dan -den" ekini alan kelimelerle ikilemeler yapılabilir.

Derinden derine sesler geliyor.

Geceden geceye rüyalar kötüleşiyor.

"Dan -den" ekini alan kelimelerle üstünlük anlamı barındıran sıfat öbekleri oluşturulabilir.

Gülden kırmızı dudaklar,

Pamuktan beyaz ten.

Haberin Devamı

Den Dan Eki Örnekleri İle Konu Anlatımı

Türkçede "den- dan" eklerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkçede kullanıldığı cümlede ayrılma (Çıkma) durumu bildirir. "-Den / -dan " ekleri bazen -ten / -tan olarak yazılır.

İsimlere “-den / -dan / -tan / -ten” ekleri getirilerek ayrılma (çıkma) durumu yapılır. Zaman, yer, sebep ve karşılaştırma bildiren ekler olma özelliği taşır. Bu bakımdan " dan- den " eklerinin cümle içerisinde doğru kullanımının önemi oldukça büyüktür. Bundan dolayı "dan- den ekleri konusunda yeterli bilgiye sahip duruma gelmek kişilere önemli katkılar sağlar.

Haberin Devamı

"Den- dan" eki konusunun her birey tarafından daha kolay anlaşılır olması adına örnekler verilmesi bir hayli büyük fayda sağlayacaktır. Buna göre "den- dan" eklerinin kullanımına örnek cümleler:

- O, yemeğini her gün üşenmeden evden getirir.

- Ayşe işe gitmek için sabah erkenden otobüse biner.

- Zavallıcık sıcaktan baygınlık geçirdi.

- Çok çalıştığı için yorgunluktan uyuyakalmış zavallıcık.

- Ahmet küçük kardeşinden çok daha çalışkan.

- Ankara'ya akşamdan gidelim.

- O okula her gün evden gider.

- Günler akşamdan sabaha değişirler.

Haberin Devamı

- Sokaktaki çocuklardan biri camı kırdı.

- İki candan arkadaş.

- O gönülden sevdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Den Dan Eki Nedir Ve Görevleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19