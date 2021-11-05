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Demoralize ne demek, ne anlama gelir? Demoralize kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Demoralize#Nedir
Demoralize ne demek, ne anlama gelir Demoralize kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Günümüzdeki kelime türleriyle alakalı bireylerin anlam bakımından yaptığı birkaç araştırma bulunuyor. Daha önce bireyler tarafından duyulmayan demoralize kelimesi için de bireyler farklı çalışmalar yapabiliyor. Demoralize kelimesinin anlam bakımından önemi kişilerce araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Demoralize ne demek, ne anlama gelir? Demoralize kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Sıklıkla kullanılan demoralize sözcüğü günümüzde de karşılaşılan bir kelimedir. Son derece yaygın görülen demoralize kelimesi TDK'ya göre morali bozulmuş anlamına sahiptir.

 Demoralize Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı merak edilerek araştırılan demoralize kelimesinin günümüzde farklı anlamları bulunuyor. Kelimelerin Türkçe sözlüklerde yer alan karşılıkları kişilerin özenli olarak araştırdığı bir konudur. Demoralize kelimesinin anlamı konusunda bireyler hassas davranarak bir takım araştırmalar yapabiliyor. Demoralize sözcüğü morali bozulmuş anlamında günümüzde tercih edilen kelimeler arasındadır. Morali bozulmuş anlamında kullanılan ve her alanda karşılaşılabilen bir kelimedir. Bireylerin etrafında yer alan kişilerin moralini bozulduğunda, demoralize sözcüğü tercih edilebilir.

 Demoralize Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Sözcük türleri bakımından kişilerin ilgilendiği birçok konu bulunuyor. İnternet sitelerinde yer alan yazılarda veya haberlerde görülen demoralize sözcüğü kişilerin hassas araştırma yaptığı bilgiler arasındadır. Demoralize sözcüğünün TDK'ya göre anlamı morali bozulmuştur. Morali bozuk kişiler için kullanılan bir kelimedir. Demoralize olmak, kişilerin moralini bozulduğunu ifade ediyor. Bireyler morali bozulmuş bir kişi için demoralize sözcüğünü doğru anlamda kullanabilir.

 

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#TDK#Demoralize#Nedir

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