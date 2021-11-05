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Demo ne demek, ne anlama gelir? Demo kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Demo#Nedir
Demo ne demek, ne anlama gelir Demo kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Farklı kökenli olan sözcükler günümüzde tercih edilebiliyor. Kökenli farklı olması, anlamının herkes tarafından bilinmemesine yol açıyor. Demo kelimesi de, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kullanılan demo kelimesinin bilinen anlamı en çok araştırılan kelimeler arasında bulunuyor. Demo ne demek, ne anlama gelir? Demo kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili olarak sizler için detayları derledik.

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Yabancı kökenli kelimelerden biri olan demo kelimesinin farklı bir anlamı bulunuyor. TDK'da karşılığı hakkında bilgi vermek mümkündür. TDK'ya göre demo kelimesi, tanıtım gösterisi anlamına sahiptir.

 Demo Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Türkçe kelimeler dışında farklı kökenli kelimeler de bulunuyor. Türkçe diline geçiş yapan farklı kökenli kelimeler pek çok kişinin zorlanmasına neden oluyor. Kitaplarda veya televizyonda farklı kökenli kelime tercihleri yapılabiliyor. Anlamı bilinmeyen farklı kökenli kelimeler, kişiler tarafından merak edilebiliyor. Demo kelimesi de her alanda duyulabilecek bir kelimedir. Anlamını öğrenmek adına yapılan araştırmalar genellikle internet üzerinden yapılıyor. Demo kelimesi, tanıtım gösterisi anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

 Demo Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Demo kelimesinin TDK'da olan karşılığı merak edilen konulardan biridir. TDK'ya göre demo kelimesinin bir anlamı bulunuyor. Demo kelimesi TDK'nın belirlediği anlamlarda kullanılabiliyor. En doğru anlamlar için TDK tarafından paylaşılan bilgiler takip ediliyor. Demo kelimesi TDK'ya göre, tanıtım gösterisi anlamıyla kullanılıyor. Tanıtım gösterisi anlamında kullanılan demo kelimesi, günümüzde her alanda farklı kişiler tarafından kullanılabiliyor.

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