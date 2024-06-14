Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de karne heyecanı

Haberin Devamı

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’in ikinci yılını tamamladığını belirten Ertoğan, “Sonuçlardan da görüyoruz ki başarılı bir yıl geçirdik. Başta öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hem dil eğitimi hem mesleki eğitim ve akademik, sosyal-kültürel faaliyetler anlamında çok başarılı dolu dolu bir yıl geçirdik. Hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz. Ayrıca ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum” dedi. Okul Müdür Yardımcısı Gülümser Alan ise heyecanlı olduklarını belirtirken, “Biz iki senedir burada her karne döneminde öğrencilerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. En az onlar kadar heyecanlı ve keyifliyiz. Çok kıymetli, çok başarılı çocuklar. Daha da iyi olacaklar” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Melis Yaman 9’uncu sınıf öğrencisi:

Sonuç olarak takdir belgesi aldım. Tüm aktivitelerimizden ben de memnunum. Bu sene okulumuzla güzel bir sene geçirdiğim için mutluyum. Yaz tatilini dört gözle bekliyorum. Tatilde bol bol dinlenmeyi düşünüyorum, çalışmalarıma da devam edeceğim.

Kerem Aslan 9’uncu sınıf öğrencisi:

Öğretmenlerimiz sağ olsun sayısalım gerçekten iyi. Eğitim yılımız çok verimli geçti. Meslek derslerimiz olsun, sayısal-sözel derslerimiz olsun. Yıl sonunda mutlu şekilde ayrılıyoruz. 1 ay dinleneceğim sonra çalışmaya devam edeceğim.