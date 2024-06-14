×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimDemirören Medya ve Teknoloji MTAL’de karne heyecanı

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de karne heyecanı

Güncelleme Tarihi:

#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Karne#Atila Ertoğan
Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de karne heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 16:19

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)'de karne heyecanı vardı. Okul Müdürü Atila Ertoğan başarılı geçen eğitim-öğretim yılı sonrası hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’in ikinci yılını tamamladığını belirten Ertoğan, “Sonuçlardan da görüyoruz ki başarılı bir yıl geçirdik. Başta öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hem dil eğitimi hem mesleki eğitim ve akademik, sosyal-kültürel faaliyetler anlamında çok başarılı dolu dolu bir yıl geçirdik. Hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz. Ayrıca ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum” dedi. Okul Müdür Yardımcısı Gülümser Alan ise heyecanlı olduklarını belirtirken, “Biz iki senedir burada her karne döneminde öğrencilerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. En az onlar kadar heyecanlı ve keyifliyiz. Çok kıymetli, çok başarılı çocuklar. Daha da iyi olacaklar” diye konuştu.

Haberin Devamı

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de karne heyecanı

‘ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Melis Yaman 9’uncu sınıf öğrencisi:
Sonuç olarak takdir belgesi aldım. Tüm aktivitelerimizden ben de memnunum. Bu sene okulumuzla güzel bir sene geçirdiğim için mutluyum. Yaz tatilini dört gözle bekliyorum. Tatilde bol bol dinlenmeyi düşünüyorum, çalışmalarıma da devam edeceğim.

Kerem Aslan 9’uncu sınıf öğrencisi:
Öğretmenlerimiz sağ olsun sayısalım gerçekten iyi. Eğitim yılımız çok verimli geçti. Meslek derslerimiz olsun, sayısal-sözel derslerimiz olsun. Yıl sonunda mutlu şekilde ayrılıyoruz. 1 ay dinleneceğim sonra çalışmaya devam edeceğim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Karne#Atila Ertoğan

BAKMADAN GEÇME!