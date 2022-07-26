Demirören Medya Lisesi’nden tarihi başarı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın tercih sonuçları açıklandı. Türkiye’nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek alanında ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, LGS sonrasında tercih dönemini bir rekorla tamamladı. Bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yüksek puanlarda öğrenciler yerleşerek başarı sıralamasında köklü liselerin üzerine çıktı. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birçok Anadolu ve fen lisesinin yüzdelik dilimlerini geride bıraktı. Liseye 0.12’lik yüzdelik dilimden öğrenciler yerleşti.

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OKULUMUZ REKOR KIRDI

Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, başarı sıralamasında köklü liselerin üzerine çıktıklarını belirterek fırsatları anlattı: “Okulumuz bu sene açıldı. Türkiye’nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim verecek olan bir okuluz biz. Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi olan okulumuz, LGS sonrasında tercih dönemini bir rekorla tamamladı. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Öğrencilerimiz çok yüksek puanla bir yerleşim sağladı. Başarı sıralamasında köklü liselerin üzerine çıktı. Önemli bir başarı elde etti. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birçok Anadolu ve fen lisesinin yüzdelik dilimlerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen okulumuza 0.12’lik yüzdelik dilimden öğrenciler yerleşti.

SINIFLAR 15 KİŞİLİK

15 kişilik sınıflarda eğitim verilecek olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfında 5 yıllık eğitim verilecek. Hazırlık sınıfında öğrenciler yabancı dil derslerini ana dili İngilizce olan öğretmenlerle işleyecek. Mezunlarımız aldıkları eğitim sayesinde Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimlerine devam edecek ve geleceğin Türkiye’sini inşa edecek.”

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Bakan Özer: Çok yüksek puanlarla öğrenci aldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, 0.12’lik yüzdelik dilimden öğrencilerin yerleşmesini büyük bir başarı olarak niteledi: “Demirören Medya’nın tüm tesislerinin içerisinde hem radyo ve televizyon hem de gazetecilik alanında ülkenin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını hem de uluslararası alanda da çok başarılı olacak insan kaynağı yetiştirmek için Demirören Medya ile birlikte adım attık. Bu adımın ne kadar önemli olduğunu bugün açıklanan sonuçlarda gördük. Bizim yüzde 1’lik dilimde çok sayıda mesleki teknik ve Anadolu lisemiz vardı ama Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüm mevcut liselerden çok daha yüksek puanlı öğrenci alarak gerçekten sektörle işbirliği yapıldığı zaman öğrencilerimizin nasıl mesleki eğitime yöneldiğini gösterdiler. Emeği geçen Demirören Medya’nın tüm temsilcilerine çok teşekkür ediyorum.”