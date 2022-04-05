Demirbaş Nedir, Ne Anlama Gelir? Demirbaş Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Demirbaş kelimesi genellikle dayanıklı bir malzemeden yapılan ve uzun süredir aynı yerde olan eşyaları ifade etmek için kullanılan bir kavram olmaktadır.

Demirbaş Nedir, Ne Anlama Gelir?

Demirbaş kelimesi, bir kişiye ya da bir yere kayıtlı olan dayanıklı malzeme kullanılarak yapılmış eşyaları anlatmak için kullanılan bir kavram olmaktadır. Demirbaş olarak belirtilen eşyaların kaybolmaması için bir liste tutularak isimlerinin kaydedilmesi ve bu listenin de saklanılması gerekmektedir. Demirbaş kelimesi birçok eşya için de kullanılmaktadır. Bu eşyalar genellikle taşınamaz eşyalardan olmaktadır.

Demirbaş Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Demirbaş kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından bir yerde uzun süredir kullanılan ve kayıtlı olan bir görevliden diğer görevliye teslim edilen dayanıklı eşyalar olarak ifade edilmektedir. Demirbaş kelimesi ayrıca mecaz bir anlam olarak bir yerde uzun zamandır yaşayan herkesin tanıdığı kişileri anlatmak için de kullanılan bir kavram olmaktadır. Sıfat olarak eşyaların niteliğini belirtmek için de kullanılmaktadır.