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Demirbaş Nedir, Ne Anlama Gelir? Demirbaş Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Demirbaş Nedir, Ne Anlama Gelir Demirbaş Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta kullanılan kelimelerden bazıları hem gerçek anlamları ile hem de mecaz anlamları ile kullanılmaktadır. Böyle kelimeler genellikle sık kullanılan kelimelerden biri olmaktadır. Anlamı herkes tarafından bilinen bu kelimeler pek çok yerde insanların karşısına çıkmaktadır. Demirbaş kelimesi de bunlardan biri olarak ifade edilmektedir. Peki, demirbaş nedir, ne anlama gelir? Demirbaş kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır? İşte, demirbaş kelimesi hakkında tüm detayları derledik.

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Demirbaş kelimesi genellikle dayanıklı bir malzemeden yapılan ve uzun süredir aynı yerde olan eşyaları ifade etmek için kullanılan bir kavram olmaktadır. 

 Demirbaş Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Demirbaş kelimesi, bir kişiye ya da bir yere kayıtlı olan dayanıklı malzeme kullanılarak yapılmış eşyaları anlatmak için kullanılan bir kavram olmaktadır. Demirbaş olarak belirtilen eşyaların kaybolmaması için bir liste tutularak isimlerinin kaydedilmesi ve bu listenin de saklanılması gerekmektedir. Demirbaş kelimesi birçok eşya için de kullanılmaktadır. Bu eşyalar genellikle taşınamaz eşyalardan olmaktadır. 

 Demirbaş Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Demirbaş kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından bir yerde uzun süredir kullanılan ve kayıtlı olan bir görevliden diğer görevliye teslim edilen dayanıklı eşyalar olarak ifade edilmektedir. Demirbaş kelimesi ayrıca mecaz bir anlam olarak bir yerde uzun zamandır yaşayan herkesin tanıdığı kişileri anlatmak için de kullanılan bir kavram olmaktadır. Sıfat olarak eşyaların niteliğini belirtmek için de kullanılmaktadır.

 

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