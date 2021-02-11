Demir Tavında Dövülür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Demir tavında dövülür atasözü günlük yaşamda gerekli zamanlarda yaygın olarak kullanılır. Özellikle anlamı ile beraber hayattaki başarıyı temsil eden atasözlerinden biri olarak da ifade etmek mümkün.

Demir Tavında Dövülür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Demirin doğru şekilde dövülüp şekil alabilmesi için, öncelikle ateşte belli bir kıvama gelmesi gerekir. Yani bunun için bir zaman ve çalışma gereklidir. Hayatta aynı şekilde böyledir. Herhangi bir işi veya durumu doğru biçimde yapabilmek için, zaman ve plan ile çalışma gerektirir. Özellikle doğru zamanı gerekliliği bu atasözü üzerinden ifade edilir.

Demir Tavında Dövülür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Demir tavında dövülür atasözünün cümle içinde farklı amaçlar altında ve değişik zamanlarda değerlendirebilirsiniz.

‘’Bunun için çok çalışmalı ve sabretmelisin; sonuçta demir tavında dövülür.’’