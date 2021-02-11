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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 02:54 | Son Güncelleme:

Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür atasözünde insan demire, gam da neme benzetilmiştir. Arapça kökenli bir sözcük olan gam, büyük üzüntü, keder ve tasa anlamına gelir. Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür sözünün anlamı nedir? Sizin için örnek cümlelerle ayrıntılı bir şekilde derledik.

Aynı atasözü yöreden yöreye değişerek farklı şekillerde kullanılabilir. Bu atasözünün de ''Demiri Nem İnsanı Gam Yıkar'' şeklinde kullanılan başka bir versiyonu mevcuttur. Atasözleri farklı olsa da manaları aynıdır.

 Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür sözü, insanın büyük üzüntüler sonucunda eski gücünü yitireceği anlamına gelir. Özlem ve endişe gibi duygular sürekli hissedilirse insan eskisi gibi mutlu olamaz. Mutluluk ile birlikte umut da kaybedilir. İnsanın hayata yeniden mutlu ve umutlu bakabilmesi için geçmişteki üzüntülerden kurtulması gerekir.

 Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 1- Yaşlı adamın halini görünce demir nemden insan gamdan çürür sözü aklıma geldi.

 2- Bugünkü derste ''Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür'' sözünün anlamını öğrendik.

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