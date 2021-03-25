Demir Leblebi ne demek? Demir Leblebi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Demir leblebi deyimi farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bir anlamı yenilmesi zor olan kişiyi ifade ederken başka bir anlamı ise yapılması, başarılması zor olan işi ifade etmektedir.

Demir Leblebi Ne Demek?

Demir leblebi deyimi günlük hayatta bazı kişileri veya bazı işleri ifade etme amaçlı kullanılmaktadır. O işin veya kişinin niteliğini ifade eder. Anlamı ise şu şekildedir: Yenilmesi zor olan kişi veya yapılması çok zor olan iş anlamındadır.

Demir Leblebi Deyimin Anlamı (TDK) Nedir?

Demir leblebi deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Tanımı şu şekildedir: Kolay kabul edilmeyen etkili söz, başarılması çok zor olan bire iş, yenilmez derecede güçlü kimse.

Demir Leblebi Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Demir leblebi deyimi günlük hayatta geçen cümleler içerisinde kullanılmaktadır. Örnek olarak: Onun için bu iş demir leblebi zorluğundadır.