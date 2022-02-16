Deming döngüsü (çevrimi) nedir? Deming döngüsünün aşamaları ve özellikleri

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Deming döngüsü çalışanların da karar verme sürecine dahil edildiği bir sürekli iyileştirme faaliyetleri olarak ifade edilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar sayesinde çalışanların daha kaliteli işler yapması amaçlanmaktadır.

Deming Döngüsü (çevrimi) Nedir?

Deming döngüsü işletmelerin bir çalışmaya başladıkları zaman uyguladıkları ve yaptıkları işlerin daha kaliteli olmasını sağlamak istedikleri sistemin adı olarak ifade edilmektedir. Bu sistemin sayesinde çalışanların birbirleriyle daha kaliteli bir iletişim kurması ve sistemde meydana gelecek olumsuzluklara anında müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede yapılan işlerden elde edilen verim artarak daha başarılı çalışmalar ortaya koymak mümkün olmaktadır.

Üretim alanının bir parçası olarak görülen Deming döngüsü sürekliliği olan ve hep katkı sağlayan bir metot olarak belirtilmektedir. Deming döngüsünde çalışanların yaptıklarını kontrol ederek kendi çalışmalarına katkı sağlamaları istenmektedir. Çalışanın gerektiğinde kendi çalışmalarını gözden geçirerek kendini denetlemesi ve bu sayede iş sürecine destek olması beklenen hedeflerden olmaktadır. Deming döngüsü kaliteli işler ortaya koymak için gösterilen bir problem çözme yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemin dört aşaması bulunmaktadır. Sistemin aşamalarının kısaltılması ile ortaya ''PUKÖ Döngüsü'' çıkmıştır.

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Deming Döngüsünün Aşamaları ve Özellikleri

Kaliteli işler ortaya koymak isteyenlerin sürekli kullandığı bir yöntem olan Deming döngüsünün çeşitli aşamaları mevcut olmaktadır. Bu aşamaları takip ederek çalışmaları yürütmek kalitenin artmasına, çalışanlar arasındaki iletişimin daha sağlıklı olmasına ve istenilen başarıyı yakalamaya katkı sağlamaktadır. Deming döngüsü insanların kaliteli işler yaparken karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmayı isteyen bir sistem olarak işlemektedir. PÜKO döngüsü üretimin imalat, yönetim ve diğer alanlarında devamlı iyileştirmeler sağlaması için kullanılmaktadır. Deming döngüsünün aşamaları ve özellikleri şu şekilde olmaktadır:

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Planlama aşaması: Bu aşamada sorunların giderilmesi için gereken bilgilerin toplanarak bir araya getirilmesi gerekli görülmektedir. Bu nedenle içinde bulunulan durumun bir değerlendirilmesinin yapılması ve bu değerlendirmenin analiz edilerek bir planın hazırlanması gerekmektedir. Bu planda temel sorunun ne olduğu ve bu sorunu çözmek için kullanılması gereken araç ve yöntemleri, hangi kaynaklara gereksinim duyulduğu ve çözüm yollarının neler olabileceği gibi sorulara cevap aranmaktadır.

Uygula aşaması: Bu aşamada yetki sahibi olan kişilerin daha önceden hazırlanmış yöntemleri takip ederek uygulamaları esas olmaktadır. Uygula aşamasında çalışanların bilgilendirilerek bu alanda yapılan çalışmaların kontrol edilmesi esas alınmaktır.

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Kontrol Et aşaması: PUKÖ döngüsünün en önemli aşaması kontrol etme aşaması olarak ifade edilmektedir. Bu aşamada hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı sorgulanarak çalışmaların gözden geçirilmesi sağlanmaktadır. Hedefe ulaşma aşamasında oluşan sapmalar gözden geçirilerek yapılan çalışmalar denetlenebilmektedir. Bu sayede ortaya çıkan iyileştirmelerin sürekli olarak kullanılması sağlanmaktadır.

Önlem al aşaması: PUKÖ döngüsünün son aşaması olan bu aşamada kalıcı bir izleme sistemi kurulması için eğitim ve yönlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Deming döngüsü aşamaları olan ve izlenim gerektiren bir sistem olmaktadır. Bu nedenle Deming döngüsünün acil çözüm bulunmasını gerektiren çalışmalar için kullanılması tavsiye edilmemektedir. Deming döngüsünden istenen başarının sağlanması için bu sistemin sürekli ve sistemli bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu sistem her uygulandığında eksiklikler fark edilerek kaliteli işler ortaya koyma yolunda önemli adımlar atılması sağlanmaktadır.