Dem Vurmak ne demek? Dem Vurmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dem vurmak deyimi çok sık kullanılan deyimlerden biridir. Bu sebeple ne amaçla kullanıldığının anlaşılması için anlamının iyi bir şekilde kavranmış olması gerekir. Deyimler insanların günlük yaşamlarında kendilerini daha iyi ifade etmeleri için kullanılmaktadır.

Dem Vurmak Ne Demek?

Bir konu üzerinde konuşmak, o konuya atıfta bulunmak anlamına gelir. Bir konu ile ilgili konuşma başlatmak dem vurmak deyimi ile açıklanmaktadır.

Dem Vurmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Dem vurmak deyimi en çok kullanılan deyimlerden biridir. Türk Dil Kurumu açıklamasına göre bir konu ile ilgili olarak konuşmak anlamında kullanılmaktadır. Bir konu hakkında konuşmak dem vurmak deyimi ile açıklanabilmektedir.

Dem Vurmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Sevdiği kızdan dem vurdu.

Burada kişinin sevdiği kızdan bahsettiği anlatılmaktadır.