Deltoid kası nedir ve görevleri nelerdir? Deltoid kası geliştirme egzersizleri ve hareketleri

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Günümüzde özellikle sporcular tarafından kasların geliştirilmesi için yapılan birçok hareket ve egzersiz bulunmaktadır. Bu anlamda özellikle erkekler tarafından araştırılan konulardan birisi de deltoid kasının geliştirilmesidir.

Deltoid Kası Nedir?

Deltoid kasları omuz bölgesinin üst kısmında yer almaktadır. Üç bölümden oluşan bu kaslar omuza yuvarlak şeklini verir ve üçgen şeklinde bulunmaktadır. Omuz eklemlerini kaplayan bu kaslar ön omuz (anteri deltoid), orta kısım (lateral deltoid) ve arka omuz (posterior deltoid) olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.

Deltoid kası kol kısmına fleksiyon, iç rotasyon, ekstansiyon, abdukasyon ve dış rotasyon yaptırmaktadır. Bu kasların her bölümünün birleşme noktaları birbirinden farklıdır. Bu da omuz ekleminde daha çok kontrol ve tam bir hareket aralığı sağlamaktadır.

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Deltoid Kası Görevleri Nelerdir?

Deltoid kasının üç başının her biri birlikte kasıldığı zaman kolun vücuttaki ilk 15 derece uzağa kaldırmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum da daha sonra omuzun stabilize edilmesine, hareketin geri kalanının sağlanmasına ve ek kasların kasılmasına yardımcı olmak için glenohumeral eklemin geri kalanını tetiklemesini sağlamaktadır.

Deltoid kası üç kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlarında birbirinden farklı görevleri bulunmaktadır. Deltoid kaslarının görevleri şunlardır:

- Anterior Deltoid: Ana görevi omuz fleksiyonu, yani kolun ileri ve yukarı doğru kaldırılmasını sağlamaktır. Bu kasın ikinci görevi ise kolları yana, gövdeye doğru çaprak kaldırmak ve kolu içeri doğru çevirmektir.

- Lateral Deltoid: Bu kasın görevi kolu yanlara doğru kaldırmaktır. Kolların yana kaldırılması hareketleri yapıldığında lateral deltoid kasının çalıştığı görülebilir.

- Posterior Deltoid: Eklemi yan tarafa doğru döndürerek kolu geriye ve dışarı doğru hareket ettirmektedir. Bu kas tüm kolu deltoid eklerinin başının bulunduğu omurgaya doğru hareket ettirmesini sağlar. Bu hareket genellikle diğer işlevsel görevlerin haricinde giyinirken veya geriye uzanırken görülmektedir.

Deltoid Kası Geliştirme Egzersizleri ve Hareketleri

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Deltoid kaslarını geliştirmek için yapılacak pek çok hareket ve egzersiz bulunmaktadır. Fakat burada hangi kasın geliştirileceğine dikkat edilmesi gerekir. Üç kısımdan oluşan bu kasın geliştirilmesi için birbirinden farklı hareketler bulunur. Deltoid kası geliştirme hareketleri şunlardır:

Anterior Deltoid Kası Geliştirme Hareketleri:

- Düz bir şekilde durulmalı ve bacaklar omuz hizasında açılmalıdır.

- Ağırlıklar avuç içleri kendisine bakacak şekilde kavranmalıdır.

- Gövde sabit tutulurken ağırlıklar öne doğru kaldırılmalıdır.

- Kollar zemine paralel olacak şekilde omuz hizasına gelene kadar kaldırılmalıdır.

- Ağrılıklar kaldırılırken nefes verilmesi ve üstte bir saniye beklenmelidir.

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- Nefes alırken ağırlıklar yavaş bir şekilde başlangıç pozisyonuna indirilmelidir.

- Bu hareket halter ile yapılabilmektedir.

Lateral Deltoid Kası Geliştirme Hareketleri:

- Kol yere doğru dik bir şekilde ve dirsekler gövdeye doğru yakın tutulmalıdır.

- Ellerin avuç içi gövdeye dönük olmalıdır. Bu şekilde kaldırıldığı zaman yere bakmalıdır.

- Ayrıca ayaklar da omuz genişliğinde açılmalıdır.

- Kolları dik ve gövdeyi sabit tutarak ağırlıklar nefes vererek omuz seviyesine gelinceye

kadar kaldırılmalıdır.

- Kasılma yaklaşık bir saniye hissedilmeli ve ağırlıklar soluma esnasında başlangıç pozisyonuna düşürülmelidir.

Posterior Deltoid Kası Geliştirme Hareketleri:

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- Dumbellar tutulurken öne doğru eğilip sırt ileriye doğru dik tutulmalıdır.

- Öne doğru eğilerek gövde yere paralel olmalıdır.

- Kolar öne doğru getirilmeli ve eller avuç içlerine dönük olmalıdır.

- Gövde sabit tutularak kollar sırt hizasına kadar kaldırılmalıdır. Ağırlıklar kaldırılırken nefes verilmelidir.

- Gövde hareket ettirilmemeli ve kollar ters tarafa döndürülmemelidir.

- Kaldırma sırasında bir saniye bekledikten sonra ağırlıklar yavaş bir şekilde başlangıç pozisyonuna getirilmelidir.