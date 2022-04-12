Delphi tekniği nedir ve özellikleri nelerdir? Delphi tekniği nasıl uygulanır

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Delphi tekniği anket geliştirme olarak da bilinmektedir. Özellikle bu teknikte uzman kişilere sorunların çözümü amacı ile pek çok soru sorulmaktadır. Fakat bu teknikte tartışma ortamı bulunmamaktadır.

Delphi Tekniği Nedir?

Dephi tekniği bulunan organizasyonlarda sorun çözümü amacı ile kişilerin fikirlerinin alındığı, kimsenin birinden etkilenmediği ve karar vericilerin uzman görüşleri doğrultusunda konu hakkında karar verilmesinin sağlandığı tekniğin adıdır. İhtiyaçlar belirlenir iken uzmanlık gerektiren bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Burada süre kısıtlı değil ise delphi tekniğinin kullanımı uygun olacaktır. Genel politika analizleri, teknolojik tahminler ve program planlaması gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Delphi tekniğinde araştırılan konular ile ilgili uzman kişilere bazı anketler gönderilmektedir. Daha sonra bu anket sonuçlarına göre bir tahmine dayanılmaktadır. Delphi analizi çoğunlukla ihtiyaç analizi için tercih edilen bir tekniktir. Bir çeşit karar verme yöntemi olarak da bilinir.

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Bu teknik ilk olarak Norman Dalkey ile Olaf Helmer tarafından kullanılmıştır. Bu iki ismin tekniğin yaratıcıları olup ismi Apollon tapınağında yaşayan ve çeşitli kehanetlerde bulunan bir rahibeden gelmektedir.

Delphi Tekniği Özellikleri Nelerdir?

Delphi tekniğinde ilk olarak konu ile ilgili uzman bir grubun seçilmesi gerekmektedir. Bu uzmanların seçilmesinden sonra gruptaki üyelere konu ile ilgili kişisel görüşlerinin, daha önceki çalışmalarının ve deneyimlerinin sorulduğu anketler gönderilir. Bu anket turları genellikle fikir birliği elde edinceye kadar devam etmektedir.

Delphi tekniğine bakıldığı zaman üç özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Delphi tekniğinin özellikleri şunlardır:

- Katılımda gizlilik: Katılımda gizlilik delphi tekniğinin başarısındaki kilit noktadır.

- Grup tepkisinin istatiksel analizi: Analizde kullanılan istatistiklerin neyi ifade ettiği katılımcılar tarafından da iyi anlaşılması gerekmektedir.

- Kontrollü geri besleme: Yapılan ardışık anketlerin analizleri sonucunda bireyler kendi düşünceleri dışında diğer yaklaşımlar çerçevesinde kendi fikirlerini yeniden değerlendirmek için gözden geçirmektedirler.

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Delphi Tekniği Nasıl Uygulanır?

Delphi tekniğinin uygulamaları 7 farklı aşamadan oluşmaktadır. Buna göre delphi tekniğinin uygulanması ve aşamaları şu şekildedir:

- Delphi probleminin belirlenmesi: İlk olarak delphi problemi tüm katılımcılar tarafından anlaşılacak biçimde tanımlanmaktadır.

- Cevaplanacak olanların seçilmesi ve temasa geçilmesi: Bu teknik bir uzman paneline dayanmaktadır. Bu panel proje ekibi, kuruluşlardaki uzmanlar veya müşteriler olabilir. Seçilen uzman belirli bir konu ile ilgili bilgi ve deneyime sahip bir kişidir. Doğru sonuçlara ulaşabilmek için ise en az 7 uzmandan oluşan bir grup istenmektedir.

- Birinci delphi anketi: Gelecekte olan olaylar ile ilgili uzman görüşünü anlamak için sorular sorulmaktadır. Yanıtlar toplanarak özetlenmekte ve alakasız olan materyaller kaldırılmalıdır.

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- İkinci delphi anketi: İlk soruların cevaplarına göre daha sonraki sorular belirli konuları açıklığa kavuşmak için konunun derinliklerine inilmektedir. Burada da alakasız materyaller kaldırılmakta ve sonuçlar toplanmaktadır. Ortak zemin arayarak fikir birliği oluşturulmaktadır.

- Üçüncü delphi anketi: Bu anket karar vermeyi desteklemeye odaklanmayı amaçlamaktadır. Anlaşma alanlarında odaklanarak uzmanlar belirli bir fikir birliğinde mutabık kalmaktadır. Fikir birliğine ulaşmak için ise üç turdan daha fazla soru sormak istenebilir.

- Analiz sonuçlarının analizi: Uzman fikir birliğine ulaşılır ve daha sonrasında gelecekte öngörüler hakkında görüş bildirilir. Bulgular analiz edildikten sonra ise proje için gelecek zamandaki risk ve fırsatlar planlanır.

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- Sonuç raporunun hazırlanması ve gönderilmesi: Bu teknik sonucunda iş kırım yapıları oluşturulur. Risk ve fırsatlar tanımlanarak öğrenilen derslerin derlemesi için kullanılabilir.