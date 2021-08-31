Dell Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Dell Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Dell, Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaleti merkezli bir firmadır. Firma olarak Lenovo ve HP'nin arkasından dünyada adından bahsettiren üçüncü büyük kişisel bilgisayar üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. Kişisel bilgisayarın yanı sıra sunucu, ağ birleşenleri, veri depolama, yazılım ve KDA şeklinde yan bileşenlerde üretmeye devam etmektedir. Firma bu üretimleri ile dünya üzerinde genel olarak yüz bin kişi ile çalışmaktadır.

Dell Hangi Ülkenin Markası?

Firma bir USA yani Amerika Birleşik Devletleri markasıdır. Merkezi ABD'nin Teksas eyaletinde bulunmaktadır.

Dell Nerede Üretiliyor?

ABD merkezli olan Dell üretimleri tüm dünya genelinde yapılmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde üretim ve pazarlama faaliyeti bulunmaktadır.

Dell Ne Zaman Kuruldu?

Dell markası 2006 yılında gelir olarak yaklaşık 56 milyar dolar miktarı yakalamıştır. Günden güne üretim ve pazarlama faaliyetini arttırmaktadır.

Dell'in Sahibi Kim?

Michael Dell, Dell firmasının kurucusudur. Bu şirketin CEO görevini de Don Carty yapmaktadır.

Dell'in Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Dell 180 faklı ülkede hizmet vermektedir. Dell şirketi dünyada 2 Milyarı aşkın IT kullanıcısına hizmet ve destek vermektedir. Ayrıca Dell marka sistemlerin günde yaklaşık 120 bin satışı sağlanmaktadır.