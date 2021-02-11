Deliye Her Gün Bayram atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deliye Her Gün Bayram atasözü çok sıklıkla duyduğumuz zaman zaman da kullandığımız sözler arasındaki yerini almaktadır.

Deliye Her Gün Bayram Atasözünün Anlamı

Deliye her gün bayram atasözü şu anlama gelmektedir; Hayatta hiçbir şeyle ilgilenmeyen, hiçbir şeyi kendisine dert etmeyen, istediği yerde dolaşarak istediği işi yapan bir delinin tüm günleri bayram coşkusu ve özgürlüğü içinde geçip gider.

Deliye Her Gün Bayram Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

İnsanlar çoğu zaman içinde bulundukları çok keyifli halleri "Deliye Her Gün Bayram" atasözü ile ifade etmeye çalışırlar. Bu atasözünü Türk toplumunda yaşayıp da günlük hayatında duymamış olan bir insan neredeyse hiç yok gibidir. Deliye Her Gün Bayram atasözünün cümle içinde kullanımına örnek olarak aşağıdaki tümce verilmiştir.

- Sen bana bakma, ben hayatımı kafama estiği gibi yaşarım. Nede olsa "Deliye Her Gün Bayram."