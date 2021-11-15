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Delil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Delilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Delil#Nedir
Delil kelimesinin eş anlamlısı nedir Delilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçmiş olan delil kelimesi, delalet sözcüğünden türetilmiştir. Delalet yol göstermek anlamına gelirken, delil kelimesinin ilk anlamı rehberdir. Bu kelime günümüzde daha çok ''iz'' anlamında kullanılır. Bir suçun ispatlanmasını ya da bir gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan materyal ve bulgulara delil denir. Delil, birçok tamlamada ve deyimde de yer alır. Örneğin: ''Delil Karartmak'' Delil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Delil kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Delil kelimesiyle örnek cümleler:

1- Cinayetle yargılanan zanlı, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

2- Bu konuyla ilgili delil toplamaya devam ediliyor.

 Delil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Alamet:

 Bir olayın arka planını ya da iç yüzünü ortaya çıkaran işaretlere alamet denir. Henüz gerçekleşmemiş olan hadiselere dair ipucu veren bulgular da alamet olarak nitelendirilir.

 2- Kanıt:

 Öz Türkçe bir sözcük olan kanıt, ''kanı'' kelimesinden türetilmiştir.

 3-Mesnet:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan mesnet kelimesi, sunud fiilinden türetilmiştir. Sunud, bir yere dayanmak ve birinden güç almak anlamına gelirken, mesnet de dayanak, delil ve ispat demektir.

 4- Emare:

 Emare kelimesi de kanıt ve delil sözcükleriyle eş anlamlıdır.

 Delilin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Birçok din alimine göre kıyametin küçük ''alametleri'' çoktan belirmeye başladı.

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 2- Tüm ''kanıtları'' inceledikten sonra dava dosyasını yeniden açacağım.

 3- Bu ''mesnetsiz'' konuşmalarla bir yere varamayız.

 4- Olay yerinde hiçbir ''emareye'' rastlamadık.

 

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#TDK#Delil#Nedir

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