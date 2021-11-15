Delil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Delilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Delil kelimesiyle örnek cümleler:
1- Cinayetle yargılanan zanlı, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
2- Bu konuyla ilgili delil toplamaya devam ediliyor.
Delil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Alamet:
Bir olayın arka planını ya da iç yüzünü ortaya çıkaran işaretlere alamet denir. Henüz gerçekleşmemiş olan hadiselere dair ipucu veren bulgular da alamet olarak nitelendirilir.
2- Kanıt:
Öz Türkçe bir sözcük olan kanıt, ''kanı'' kelimesinden türetilmiştir.
3-Mesnet:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan mesnet kelimesi, sunud fiilinden türetilmiştir. Sunud, bir yere dayanmak ve birinden güç almak anlamına gelirken, mesnet de dayanak, delil ve ispat demektir.
4- Emare:
Emare kelimesi de kanıt ve delil sözcükleriyle eş anlamlıdır.
Delilin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Birçok din alimine göre kıyametin küçük ''alametleri'' çoktan belirmeye başladı.
2- Tüm ''kanıtları'' inceledikten sonra dava dosyasını yeniden açacağım.
3- Bu ''mesnetsiz'' konuşmalarla bir yere varamayız.
4- Olay yerinde hiçbir ''emareye'' rastlamadık.