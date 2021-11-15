Delil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Delilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Delil kelimesiyle örnek cümleler:

1- Cinayetle yargılanan zanlı, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

2- Bu konuyla ilgili delil toplamaya devam ediliyor.

Delil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Alamet:

Bir olayın arka planını ya da iç yüzünü ortaya çıkaran işaretlere alamet denir. Henüz gerçekleşmemiş olan hadiselere dair ipucu veren bulgular da alamet olarak nitelendirilir.

2- Kanıt:

Öz Türkçe bir sözcük olan kanıt, ''kanı'' kelimesinden türetilmiştir.

3-Mesnet:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mesnet kelimesi, sunud fiilinden türetilmiştir. Sunud, bir yere dayanmak ve birinden güç almak anlamına gelirken, mesnet de dayanak, delil ve ispat demektir.

4- Emare:

Emare kelimesi de kanıt ve delil sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Delilin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Birçok din alimine göre kıyametin küçük ''alametleri'' çoktan belirmeye başladı.

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2- Tüm ''kanıtları'' inceledikten sonra dava dosyasını yeniden açacağım.

3- Bu ''mesnetsiz'' konuşmalarla bir yere varamayız.

4- Olay yerinde hiçbir ''emareye'' rastlamadık.