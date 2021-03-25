Deliksiz Uyku ne demek? Deliksiz Uyku deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Biri ancak kafaya takacak bir sorunu olmadığında deliksiz uyuyabilir. Rahatça uykuya dalmak anlamına gelen ''Mışıl mışıl uyumak'' ve ''Bebekler gibi uyumak'' tabirleri bu deyimle eş anlamlıdır.

Deliksiz Uyku Ne Demek?

Deliksiz uyku deyimi, bölünmeyen, aralıksız saatlerce süren uyku demektir. Deliksiz uyuyan kişiler için ''yanında top patlasa bile uyanmaz'' tabiri de sıklıkla kullanılır.

Deliksiz Uyku Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Uzun saatler boyunca bir kez olsun kalkmadan saatlerce uyumak Anlamı: Uzun süre çalışıp yorulduktan sonra derin bir uykuya dalmak. Anlamı: Kabus görülmeden uyunan huzurlu uyku.

Deliksiz Uyku Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Deliksiz uyumak istiyorsan yatmadan bir saat önce süt ya da salep içmelisin.

2- Deliksiz uyuyan insanları her zaman kıskanmışımdır.

3- Bu kadar yorulduktan sonra hepimiz deliksiz bir uykuyu hak ettik.