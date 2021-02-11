Delikli Boncuk Yerde Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri büyüklerin deneyim ve gözlemlere dayanarak ürettikleri özlü ve kısa sözlerdir. Bu sözler zaman içinde söylene söylene bugünkü hallerini almış ve kalıplaşmışlardır. Atasözleri arasında her olaya ve duyguya karşılık gelecek birini bulmak mümkündür. Bu atasözlerinden biri de delikli boncuk yerde kalmaz atasözüdür. Peki, bu atasözünün anlamı nedir? Bir içinde kullanılacaksa nasıl kullanılmalıdır? İşte bu konuda hakkında tüm merak ettikleriniz.
Delikli boncuk yerde kalmaz atasözü, bir şekilde iş gören, işe yarayan bir şeylerin boşta kalmayacağı ve bir alıcısının çıkacağı anlamına gelmektedir.
Delikli Boncuk Yerde Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Az çok işe yarayan, bir şekilde ihtiyaçları karşılayan her türlü şeyin mutlaka bir alıcısı vardır. Ömrünü tamamlamadıkça onu isteyecek birileri mutlaka bulunur. Ayrıca bu sözün eskiden kullanılma hali şu şekildedir: Eğer bir kadın kocasını kaybettiyse ve dul kaldıysa, karşısına onu alacak birinin mutlaka çıkacaktır, asla ortada kalmaz.
Delikli Boncuk Yerde Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sen hiç meraklanma ortada kalmazsın, seni de biri alır, delikli boncuk yerde kalmaz.
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