Delikli Boncuk Yerde Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Delikli boncuk yerde kalmaz atasözü, bir şekilde iş gören, işe yarayan bir şeylerin boşta kalmayacağı ve bir alıcısının çıkacağı anlamına gelmektedir.

Delikli Boncuk Yerde Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Az çok işe yarayan, bir şekilde ihtiyaçları karşılayan her türlü şeyin mutlaka bir alıcısı vardır. Ömrünü tamamlamadıkça onu isteyecek birileri mutlaka bulunur. Ayrıca bu sözün eskiden kullanılma hali şu şekildedir: Eğer bir kadın kocasını kaybettiyse ve dul kaldıysa, karşısına onu alacak birinin mutlaka çıkacaktır, asla ortada kalmaz.

Delikli Boncuk Yerde Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen hiç meraklanma ortada kalmazsın, seni de biri alır, delikli boncuk yerde kalmaz.