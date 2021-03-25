Deli Fişek ne demek? Deli Fişek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin kullanıldığı alanlara özen gösterilmeli ve alakasız cümlelerden kaçınmak gerekiyor. Bu tür konulara dikkat edilmediğinde kurulan cümlenin hükmü yok denecek kadar az olabiliyor. Bu nedenle deyimlerin doğru bir şekilde kullanılması son derece önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.

Deli Fişek Ne Demek?

Deyi fişek genel olarak delice işler yapan kişileri ifade etmek için tercih edilen bir deyimdir. Bunun yanı sıra aynı zamanda şımarık ve atılgan kişileri de ifade ederken kullanılabiliyor.

Deli Fişek Deyiminin Anlamı (TDK)

Deli fişek deyiminin anlamı genel olarak delişmen, delice işler yapan, atak ve şımarık kişiler olarak ifade ediliyor.

Deli Fişek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

O deli fişek ile bağını koparman gerekiyor.