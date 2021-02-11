Deli Dostun Olacağına Akıllı Düşmanın Olsun atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanlara özellikle düşmanlara ve dostluklara karşı uyaran ve nasihat eden atasözlerine en iyi örneklerden birisi de "Deli dostun olacağına akıllı dostun olsun" olmaktadır.

Deli Dostun Olacağına Akıllı Düşmanın Olsun Atasözünün Anlamı Nedir?

Dostlar insanların hayatında önemli yer kaplayan, onlara gerektiğinde yol gösteren ihtiyaç olması durumunda her zaman yardıma koşan kişiler olmaktadır. Bu kadar önemli olan dostların akıllı olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Burada akıllıdan kasıt dostların; erdemli, yol yordam bilen ve iyi olmasıdır. Bu atasözünde olduğu gibi deli diyebileceğimiz dostlara sahip olmak insanların başının belaya girmesini sebep olabilmektedir. İnsanların başı belaya girmese bile doğru kararlar almadan zor alabilecekleri kesin olmaktadır.

Atasözünde akıllı düşman deli dosta tercih edilmesindeki sebep sahip olunan akıllı bir düşmanın insana her yönden geliştirmesi olmaktadır. Deli dostlar ise ne yazık ki bunu gerçekleştirilememektedir.

Deli Dostun Olacağına Akıllı Düşmanın Olsun Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

Sahip olduğun bu arkadaş çevresi seni köreltiyor. Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun böylece şimdiki seviyenden daha ileri bir seviyeye gidebilirsin.