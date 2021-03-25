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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 25.03.2021 - 05:06 | Son Güncelleme:

Deli Divane Olmak ne demek? Deli Divane Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Deli Divane Olmak ne demek? Deli Divane Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tasavvuf edebiyatında en sık kullanılan kelimelerden biri divanedir. Aşkından deliye dönmüş anlamasına gelen divane kelimesi, Mecnun sözcüğüyle eş anlamlıdır. Deli divane olmak ne demek? Sizin için örnek cümlelerle derledik.

Deli Divane ile eş anlamlı olan diğer deyimler şu şekilde sıralanabilir: ''Aşkından Mecnuna Dönmek'', ''Deli Gibi Sevmek'' ve ''Aşk Ateşiyle Yanmak.''

 Deli Divane Olmak Ne Demek?

 Deli Divane Olmak deyimi, aşık olmak demektir. Bu tabir Divan edebiyatında daha çok ilahi aşkı anlatır. Halk arasında ise platonik ve umutsuz aşklar ''deli divane'' olarak tanımlanır.

 Deli Divane Olmak Anlamı (TDK)

  1. Anlamı: Kara sevdaya tutulmak, gözü aşık olunan kişiden başkasını görmemek
  2. Anlamı: Birisinin güzelliğine hayran olmak ve hep onun yanında olmayı istemek.
  3. Anlamı: Birini hayranlık derecesinde sevmek, sadece onu düşünmek

 Deli Divane Olmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Mecnun, Leyla için deli divane oldu ve çöllere düştü.

 2- Deli divane olduğun insan senin mektuplarına bile cevap vermiyor.

 3- Bu kitapta bir kadına deli divane olan bir gencin yaşadıkları anlatılıyor.

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