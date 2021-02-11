Deli Deliyi Görünce Değneğini Saklar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sözlü edebiyatımızın bir parçası olan atasözlerimizde ''Deli'' ve ''Veli'' kelimelerine sık rastlarız. Veli, yaptıklarıyla örnek olan, ilim sahibi kişileri tanımlar. ''Deli' sözcüğü' ise, kendisinden sakınılan, korkulan insanları tanımlamak için mecazi anlamıyla kullanılır. Bu atasözü farklı yörelerde ''Deli Deliyi Görünce Çomağını Saklar'' şeklinde de biliniyor. Her iki kullanım şekli de yaygındır.

Deli Deliyi Görünce Değneğini Saklar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Deli Deliyi Görünce Değneğini Saklar atasözü, saldırgan davranışlar sergileyen kişilerin kendisi gibi biriyle karşılaştıklarında bu tutumlarından vazgeçtiği anlamına gelir. Çünkü bu tür kişiler sadece sessiz ve içine kapanık kişilere karşı saldırgandır. Kendileri gibi asabi kişilerle bir araya geldiklerinde ise mesafeli olur ve iç yüzlerini göstermezler.

Deli Deliyi Görünce Değneğini Saklar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Annem iki tarafın da sustuğunu görünce deli deliyi görünce değneğini saklar dedi.