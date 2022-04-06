Deklare etmek ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre deklare kelimesi sözlük anlamı

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Deklare etmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Bildirmek 2- Tekellüm Etmek 3- Söylemek 4- Beyan Etmek 5- Aktarmak 6- Açıklamak 7- İzah Etmek 8- Tavzih Etmek 9- İfade 10- Kelam 11- Takrir Etmek 12- İbare 13- İkrar Etmek

Deklare Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Deklare etmek kelimesi, bir konuya açıklık getirmek ve kamuoyunu aydınlatmak demektir. Kelimenin isim hali deklarasyon şeklinde yazılır. Deklarasyonun diğer söylemlerden ve ifadelerden en büyük farkı, alanında uzman ve yetkili bir kişi tarafından yapılıyor olmasıdır. Fransızca kökenli bir sözcük olan deklare etmek, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca gibi Avrupa dillerinde de aynı anlamda kullanılır.

TDK'ya göre Deklare Kelimesi Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre deklare etmek kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

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İlk Anlamı: Bildirmek, açıklama yapmak

İkinci Anlamı: Bir konuyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmak için basın açıklaması yapmak

Örnek Cümle:

''Kulübümüzle ilgili son gelişmeleri yarınki basın toplantısında deklare edeceğim.''