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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Dekandan ‘sanal sergi’

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, sanatseverleri ‘sanal sergisine’ bekliyor.

Dekandan ‘sanal sergi’
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, sanal resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, herkesin gönüllü karantina için evlerinde olduğu dönemde Dekan Tüzün'ün çeşitli tekniklerde yaptığı doğa resimlerini ‘Nefes al’ adıyla dijital sergiye dönüştürdü. Melihat Tüzün, resimlerde sanatseverleri doğaya bakarak derin bir nefes almaya davet ediyor. Sanal sergiye ‘https://youtu.be/U6AsjKf6mNI’ adresinden ulaşılabiliyor.

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