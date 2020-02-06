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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Dekan, öğretim üyeleri ve öğrencilerle sınıfları boyadı

MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte 40 sınıfı rengarenk yaptı.

Dekan, öğretim üyeleri ve öğrencilerle sınıfları boyadı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlığı, zenginleştirilmiş ortamların öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlayacağı düşüncesiyle bir çalışma yaptı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman ile öğretim üyeleri, öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı olmaları için kolları sıvadı. Tasarım odaklı düşünme ilkeleri çerçevesinde Prof. Dr. Duman ve öğretim üyeleri ile öğrenciler, 40 sınıfı ayrı renklere boyadı. 

Dekan, öğretim üyeleri ve öğrencilerle sınıfları boyadı

‘GELECEĞİN YATIRIMI EĞİTİMDİR’
Prof. Dr. Duman, mekansal algının zihinsel algıyı etkilediğini belirti. Duman, şöyle konuştu:
"Okullarımızı, fakültelerimizi, sınıflarımızı mekansal ortam ve süreçlerini öyle bir tasarlamalıyız ki; öğrenmeyle öğretmeyi kolaylaştırıcı, yaratıcı ve ilham verici nitelikte olmalı. Zihinsel algıyı etkileyip, inovasyona dönüştürmeli. Bu temel ilkelerden hareketle biz, eğitim fakültemizi yaratıcı, eleştirel ve tasarım-odaklı düşünme ortamlarına dönüştürüp, öğrencilerimiz için ilham kaynağı olsun istiyoruz. Renklerin dili, eğitimin dilidir. Her çocuk, farklı bir dünya ve farklı bir renktir. Hiçbir çocuk feda edilemez ve arkada bırakılamaz. Eğitim fakülteleri toplumların gören gözü, yürüyen ayakları, tutan elleri gibidir. Geleceğin yatırımı eğitimdir ve gelecek eğitim fakültelerinde aranmalıdır. Fakültemiz 10 faklı anabilim dalında öğretmen eğitimini veriyor. Bu demek oluyor ki; erken çocukluk evresi eğitimi olan anaokulundaki çocukların gelişim özelliklerinden başlayarak 15 yaşındaki ergenlerin gelişimine kadar her bir düzeylerdeki gelişim ve öğrenme psikolojisine dayalı ilkeler, stratejiler, süreç ve ortamlar tasarlamalıyız. Etkinliklerin gerçekleşmesi için vizyoner bir liderlik örneği gösteren ve yardımlarını esirgemeyen rektörümüze teşekkür ederiz."

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