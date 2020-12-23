Dekan nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Dekan olma şartları, maaşları ve iş imkanları  

Üniversitelerin yönetiminde yer alan dekan, en saygın ve geçerli meslekler içerisinde yer alır. Farklı bölümlerden eğitim gören birçok kişi, dekan olabilmek için gerekli kriterleri öğrenmeye çalışıyor. Nasıl olunur, şartları nelerdir eden maaşları konusunda araştırma gerçekleştirilmektedir.

Dekan Nedir?

Ülkenin dört bir tarafındaki bütün üniversitelerdeki en yetkili kişiye dekan denir. Doğrudan ilk Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenmiş olan görev çatısı altında, dekan fakültede ilgili işlemleri uygular ve yönetir. Diğer bir değişle Yükseköğretim kurumunun üniversitelerdeki en yetkili kişilerdir.

Dekan Ne İş Yapar?

Yükseköğretim kurumunun belirlediği yükümlülüklere uymak ve bunları üniversiteye adapte etmek dekanın görevidir. Aynı zamanda bulunduğu birimin etkin bir şekilde işleyişi konusunda sorumludur. Eğitmenlere, kurum çalışanlarına ve öğrencilere karşı sorumluluklarını yerine getirir. Aynı zamanda üniversite kapsamında yapılacak işler için gerekli yetki ve imzayı verecek olan kişi olarak da ön plana çıkar.

Dekan Nasıl Olunur?

Dekan olabilmek için öncelikle üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak gerekir. Daha sonra başarılı bir üniversite hayatının ardından öğretim üyesi olarak üniversiteye girmek gerekir. Ardından girilmesi gereken bazı eğitim ve sınav ile beraber profesör olunur. Kişinin düzeyi profesör olduktan sonra rektör tarafından önerilmek sureti ile, ilgili üniversiteye dekan olarak atanabilir. Zira dekan olabilmek için seçim gerçekleştirilir ve YÖK tarafından atanma işlemi sağlanır.

Dekan Olma Şartları Nelerdir?

Öncelikle 4 yıllık bir lisans mezunu olmak ve ardından üniversitede öğretim üyesi olmak büyük öneme sahiptir. Öğretim üyesi olmak ile beraber ALES sınavı üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Bunun ardından profesörlük unvanını erişene kadar kişinin eğitim ve sınav hayatı başlar. Ardından eğer üniversitede boşluk var ise o vakit rektör tarafından öneri ile beraber Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde atama gerçekleştirilir. Ayrıca hangi üniversitede dekan üzerinden bir kadro boşluğu var ise atama yapılabilir.

Dekan Görevleri Nelerdir?

Göreve gelmesiyle beraber dekanın bağlı bulunduğu üniversite kapsamında belli başlı bazı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

- Üniversite ile ilgili tüm işlerde kararı vermek ve imzalamak

- Öğrencilerin gerekli olan sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlamak

- Öğrencilerin, eğitmenlerin ve çalışanların fakülte içerisindeki can ve mal güvenliğini korumak

- Öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için çalışmalarını sürdürmek

- Rektörlük bünyesinde verilen görevleri yerine getirmek

- Fakültenin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre planlama yaparak eksikleri tamamlamak

Bu ve benzeri görevleri ile beraber dekan bir üniversitenin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesini sağlayan en önemli ve üst düzey birimdir.

Dekan Maaşları Ne Kadar?

Dekan maaşları 10.000 TL ile 13.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bu durum dekanın derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kademeli şekilde artış gösteren maaşı 10.000 TL'den başlamak sözüyle 13 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Dekan İş İmkanları Nelerdir?

Dekan ülke çapında bulunan bütün farklı üniversitelerde çalışma görevine sahiptir. Yasal olarak hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde dekan olarak atanabilir. Ancak mutlaka gerekli olan unvanı ulaşmak ve farklı sınav ile eğitimleri geçmek gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra dekan olarak önerilmek suretiyle Yükseköğretim kurumu tarafından atanabilir. Böylece ilgili üniversitede ya da farklı bir üniversitede dekan olarak görev yapılabilir.