Değiş Tokuş ne demek? Değiş Tokuş deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Değiş tokuş bir takas eylemini gerçekleştirmektedir. Birinden bir şeyi alıp ve karşılığında başka bir şeyi verme şeklinde değiştirilir.

Değiş Tokuş Ne Demek?

Değiş tokuş deyimi günlük hayatta sıklıkla kullanılan deyimlerden biridir. Deyimin anlamı şu şekildedir: Birinden bir şeyi almak ve karşılık olarak o şeye bedel ola bir şey verme anlamına gelir. Takasın deyim şeklinde ifadesidir.

Değiş Tokuş Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Değiş tokuş deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekilde ifade edilmiştir: Bir şey verip yerine başka bir şey alma, takas yapma işi anlamına gelir.

Değiş Tokuş Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Değiş tokuş deyimi günlük hayatta takası ifade etmek amacı ile cümle içerisinde kullanılır. Örnek olarak: Onun ile kalemleri değiş tokuş yaptık.