Değirmen İki Taştan Muhabbet İki Baştan atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Değirmen İki Taştan Muhabbet İki Baştan; herhangi bir durum karşısında birlikte olacak kişilerin, aralarında iki taraflı sevgi olması gerektiğini anlatan bir atasözüdür.

Değirmen İki Taştan Muhabbet İki Baştan Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aynı evi paylaşan karı koca veya aynı işi paylaşan iş ortağı gibi kişiler arasında, karşılıklı olan sevgi yer almalıdır.

Ortak bir paydada buluşan insanlar, aralarında sevgi ve saygı bulundurduğu sürece çok iyi anlaşırlar. Eşlerin bir arada mutlu bir şekilde yaşayabilmelerinin en önemli koşu, karşılıklı sevgi olmasıdır.

İş ortağı veya aynı görevde ortak hareket etmek zorunda kalan kimselerde, aralarında karşılıklı sevgi ve saygı varsa, her şeyin üstesinden gelebilirler.

Değirmen İki Taştan Muhabbet İki Baştan Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Çocuklar evlenince, değirmen iki taştan muhabbet iki baştan, eşimle geçinip gidiyoruz.

- Değirmen iki taştan muhabbet iki baştan deyip, Murat’la ortak market işini yapmaya başladık.