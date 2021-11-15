Değerli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Değerlinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar#AK PARTİ
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Teröristin çimantosu Lafargedan O tüneller görüntülendiTeröristin çimantosu Lafarge'dan! O tüneller görüntülendi#Lafarge
Borsa İstanbula BBVA dopingi Haftaya tarihi rekorla başladıBorsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi! Haftaya tarihi rekorla başladı#BORSA İstanbul
Enerji devinden flaş karar İsim değiştirip tamamen İngiliz oluyorEnerji devinden flaş karar! İsim değiştirip tamamen İngiliz oluyor#Royal Dutch Shell
İngilterede kahreden rapor... Akılalmaz gerçek açığa çıktı... Ambulansın içinde öldülerİngiltere'de kahreden rapor... Akılalmaz gerçek açığa çıktı... Ambulansın içinde öldüler! #İngiltere
Fenerbahçeden ayrılışı olay olmuştu Almanyada kayıp aranıyor...Fenerbahçe'den ayrılışı olay olmuştu! Almanya'da kayıp aranıyor...#Ömer Faruk Beyaz
Kovid testleri neden negatif çıkıyor Gizem çözüldü...Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Gizem çözüldü...#Koronavirüs
Ünlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdiÜnlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdi#Natalia Vodianova
ABDde inanılmaz anlar... Tek başına görünce şoke oldularABD'de inanılmaz anlar... Tek başına görünce şoke oldular!#ABD
Gezegenin balinalara çok ihtiyacı var Peki biz ne yaptıkGezegenin balinalara çok ihtiyacı var! Peki biz ne yaptık?#İklim Krizi
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Değerli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Değerlinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Değerli#Nedir
Değerli kelimesinin eş anlamlısı nedir Değerlinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Değerli kelimesi dilimizde en fazla kullanılan kelimelerden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Değerli kelimesi ile aynı anlama sahip olan ancak yazılışları farklı olan kelimeler bulunmaktadır. Değerli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Değerlinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nelerdir? Değerli kelimesi ile ilgili olarak ve eş anlamlısı ile ilgili tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Değerli kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunduğunu söylemek mümkündür. Eş anlamlı kelimeler yazılışları bakımından farklı olsalar bile aynı anlama sahip olan kelimeler olarak ifade edilebilir. Değerli kelimesi ile aynı anlama sahip olan üç kelime daha bulunmalıdır.

Değerli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Değerli kelimesinin yerine eş anlamlı kelimelerinin kullanılması da mümkündür. Eş anlamlı kelimeler birbirleriyle aynı anlama sahip olan kelimeler olarak bilinmektedir. Değerli kelimesinin eş anlamlısı güvenilir, kıymetli ve muteber olarak bilinmektedir.

Değerli kelimesinin yerine eş anlamlı kelimelerin kullanılması durumunda kelimenin anlamında bir farklılık meydana gelmez. Bir cümle içerisinde aynı anda değerli, muteber, güvenilir ve kıymetli kelimelerinin aynı anda kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilmektedir. Bu durumda eş anlamlı kelimelerin her birinin aynı anlama sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Değerlinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Sen benim için son derece değerli bir insansın.

Tanıdığım en güvenilir insanlardan birisin.

Oldukça kıymetli olduğunu biliyorsun.

Sen benim için çok muteber birisin.

En değerli eşyalarımdan birisini sana hatıra bırakmak istiyorum.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Değerli#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz