Değerli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Değerlinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Değerli kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunduğunu söylemek mümkündür. Eş anlamlı kelimeler yazılışları bakımından farklı olsalar bile aynı anlama sahip olan kelimeler olarak ifade edilebilir. Değerli kelimesi ile aynı anlama sahip olan üç kelime daha bulunmalıdır.

Değerli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Değerli kelimesinin yerine eş anlamlı kelimelerinin kullanılması da mümkündür. Eş anlamlı kelimeler birbirleriyle aynı anlama sahip olan kelimeler olarak bilinmektedir. Değerli kelimesinin eş anlamlısı güvenilir, kıymetli ve muteber olarak bilinmektedir.

Değerli kelimesinin yerine eş anlamlı kelimelerin kullanılması durumunda kelimenin anlamında bir farklılık meydana gelmez. Bir cümle içerisinde aynı anda değerli, muteber, güvenilir ve kıymetli kelimelerinin aynı anda kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilmektedir. Bu durumda eş anlamlı kelimelerin her birinin aynı anlama sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Değerlinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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Sen benim için son derece değerli bir insansın.

Tanıdığım en güvenilir insanlardan birisin.

Oldukça kıymetli olduğunu biliyorsun.

Sen benim için çok muteber birisin.

En değerli eşyalarımdan birisini sana hatıra bırakmak istiyorum.