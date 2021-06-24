Değerler Eğitimi Nedir Ve Neden Önemlidir? Değerler Eğitimi Konuları Ve Proje Örnekleri

Değerler eğitimi kreş ya da anaokullarında verilen genel olarak sevgi, hoşgörü, saygı, adalet, bilinçlendirme ve de yardımseverlik gibi bazı temel değerlerin bulunduğu eğitim programında küçük çocuklara empati ve çevre bilinci gibi konuları öğretir.

Değerler Eğitimi Nedir?

Değerler eğitimi genel olarak kreşlerde ve ya anaokullarında çocuklara insanlık ile ilgili temel olan değerlerin öğretildiği karakter eğitimi olmaktadır. Değerler eğitiminde en temel olarak yer alan iletişim dersleri verilmektedir.

Değerler eğitiminde diyalog kurmanın ve ya soru sormanın önemini kavramakta olan çocuklar bu sayede de kendini tanıma ve kendini düzgün bir şekilde tanıtma, fikirlerini özgür bir şekilde ifade etme gibi kavramları öğrenirler. Buna ek olarak değerler eğitimi bu bağlamda son derece önemli bir eğitim olup okul öncesinde olan çocuklara verilmiş olan ve mutlaka verilmesi gereken bilinçlendirme eğitimi olur.

Değerler Eğitimi Neden Önemlidir?

Küçük çocukların iletişim kurma becerilerini ve kendini yetiştirme becerilerini geliştirmekte olan bu değerler eğitimi aynı zamanda çocukların ufkunu da açar. Genel olarak derslerde kendilerini tanıtır iken ya da diyalog kurarken çocukların nelere dikkat etmeleri gerektiği öğretilir. Buna ek olarak çocukların nelerden sakınmaları gerektiği de öğretilir. Ayrıca bu verilen eğitimin en temel amacı küçük çocuklara evrensel değerlerin çok önemi oluğunu olabildiğince en erken yaşta kavratmak olmaktadır.

Bir toplumun ayakta kalabilmesini sağlayan hoşgörü, sevgi, saygı ve ya yardımlaşma gibi ilkelerde de derslerin genel içeriğini oluştururlar. Buna ek olarak küçük çocuklara verilen dersler arasında da değerler eğitimi kapsamında çevre bilinci de yer almaktadır. Kreş ya da anaokullarında çocuklara hayvan, çiçek ve doğa sevgisi aşılanır. Ayrıca yine doğaya, hayvanlara, çiçeklere karşı olan genel kapsamlı sorumluluklar iyi bir şekilde öğretilir. Buna göre de çocuklar kreş ya da anaokullarında en küçük yaşlarda da eğitilmiş olur.

Değerler Eğitimi Nasıl Olur?

Değerler eğitimi küçük yaşta olan çocuklara verilmektedir. Okul öncesi değerler eğitimi genel olarak panolar ağacı ve ya değerler ağacı kullanılmaktadır. Değerler ağacının da hemen hemen her yaprağında saygı, sevgi, hoşgörü, adalet, tutumluluk ve ya ahlak gibi önemli olan bazı evrensel değerler yazılmaktadır. Bu değerlerin de hayatımızda bulunan yeri ve de önemi günlük yaşamda yer alan örnekler ile anlatılmaktadır.

İletişim derslerinde ise genel olarak bol bol günlük hayattan pratikler yapılır. Hemen hemen her ay bir ayrı konunun değer ayı seçilmektedir. Örnek vermek gerekir ise Aralık ayı için önceden karar verilir ve Tutumluluk Ayı seçilir ona göre konular belirlenir. Ocak ayı için yine önceden karar verilerek Hoşgörü Ayı seçilir. Şubat ayı yine Sevgi Ayı seçilir. Mart ayı için Saygı Ayı kabul edilir. Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. Buna ek olarak belirlenmiş olan bu aylarda o konulara genel olarak ağırlık verilmektedir.

Okul öncesi kreş ya da anaokulu için verilen değerler eğitiminde öncelikli olarak öğretilen temel ilkeler arasından diğer ilkeler şu şekildedir. Bunlar:

Saygı ve de özsaygı eğitimi,

Tutumlu bir insan olmanın önemi,

Başkalarının haklarına ve de fikirlerine her zaman için saygı duymak,

Dürüstlük ve doğruluk önemi,

Analitik düşüncenin önemi,

Yaratıcı düşünmenin önemi,

Dayanışma ve de yardımlaşmanın önemi,

Doğa bilinci,

Çevre bilinci ve çevre sevgisi şeklinde değer eğitimi ilkeleri yer almaktadır.