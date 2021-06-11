Değerbilir nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Değerbilir yazımı

Değerbilir kelimesi TDK'ya göre, bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Değerbilir kelimesi kişiler tarafından ayrı şekilde yazılması, yapılan bir yazım yanlışıdır.

Değerbilir Nasıl Yazılır?

Doğru yazılışı merak edilen kelimelerden biri de değerbilir kelimesidir. Pek çok kelimenin ayrı mı bitişik mi yazılacağı kişilerin çok araştırdığı bir konudur. Değerbilir kelimesi "değerbilir" şeklinde yazılmalıdır. Kişiler değerbilir kelimesini ayrı olarak yazdığında bir yazım yanlışı yapıyor. Bu yanlış kişilerin yazı yazarken yaptığı yanlışlardan biridir.

Kişiler değerbilir kelimesini ayrı olarak yazdığında, yazıların kalitesini düşürebiliyor. Bu nedenden dolayı mutlaka bitişik yazılmalıdır. En çok hata yapılan kelimelerden biri de değerbilir kelimesidir. Değerbilir kelimesini ayrı olarak yazan kişiler, yazım yanlışı yapıyor.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

TDK'ya göre merak edilen kelimelerden biri de değerbilir kelimesidir. Değerbilir kelimesinin ayrı mı bitişik mi yazıldığı TDK'da araştırılan bir konudur. TDK'ya göre bu kelime "değerbilir" şeklinde bitişik olarak yazılmalıdır. Doğru olarak kabul edilen kelimenin bitişik olarak yazılmasıdır. Kişiler bu şekilde bitişik yazarak, yanlış yazımı yapmadan kelimeyi doğru şekilde yazabilir.