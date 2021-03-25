Değer Vermek ne demek? Değer Vermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler hemen hemen her alanda kullandığımız cümleler arasında yer almayı başaran ifadeler olarak biliniyor. Bu ifadeler kimi zaman kendimizi ifade etme konusunda kimi zaman ise içinden çıkmakta zorlandığımız durumlara kurtarıcı olarak müdahale ediyor. Bu yüzden deyimleri kullanırken anlam bütünlüğünü korumak ve doğru kullanımını teşvik etmek için detayları derledik.
Deyimlerin doğru bir şekilde kullanımı oldukça önemli bir durumdur. Aksi durumlarda cümle içinde anlam kaymalarına sebep olabilir. Bu nedenle deyimlerin ne anlama geldikleri ve hangi alanlarda kullanıldıkları konusu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gerekiyor.
Değer Vermek Ne Demek?
Değer vermek deyimi aslında soyut bir kavramdır. Kişinin kendine veya bir başkasına veya herhangi bir canlıya ya da eşyaya verdiği somut ve soyut önemi ifade emek için kullanılır.
Değer Vermek Deyiminin Anlamı (TDK)
Değer vermek bir şeyin karşılığını hak edilen ölçüde vermek şeklinde ifade ediliyor. Verilen önem ve sevgiyi ifade etmek için de bu deyim kullanılabiliyor.
Değer Vermek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Ona sadece hak ettiği kadar değer vermek gerekiyor.