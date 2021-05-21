Değer nedir? Felsefe, sosyoloji, matematik ve ekonomide değer kavramı

Değer kelimesi her alanda kullanılan bir ifade olduğu için bir tek tanımı yoktur. Bu bağlamda değerin ekonomi, matematik, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda ayrı ayrı sentezlenmesi gerekir. Alacağımız her cevap birbirinden farklı olabilirken, aynı doğrultuda cevaplar da alabiliriz.

Değer Nedir?

Değer ile yapılan araştırmalar kapsamında Türk Dil Kurumunun kelime kütüphanesine bakıldığında değerin yedi ayrı tanımı ile karşılaşmak mümkündür. Ama en genel tabirle, değer bir şeyin, bir durumun kıymetini belirlemeye yarayan soyut veya somu ölçüsü, değdiği karşılık ve önem şeklinde tanımı yapılabilir. Ayrıca değerin, bir milletin sahiplendiği sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel bütün değerleri kapsayan maddi ve manevi ögele olarak tanımı ile de karşılaşılır.

Felsefede Değer Kavramı

Felsefede değer kavramının anlamı bir takım değişiklikler içererek tanımlaması yapılmıştır. Değer burada direk olarak kişiler ile ilgilidir. Kişilerin gereksinim duyan, isteyen bir varlık olması nedeniyle, nesneler ile bağlantısında beliren her şey değer olarak nitelendirilmiştir.

Sosyolojide Değer Kavramı

Bu bilimde değer ifadesi daha somut ifadelere kaçmaktadır. Yani yardımseverlik, sevgi, nezaket, empati hep değer kavramı ile ölçülmektedir. İnsanların birbirleri ile olan sosyal ilişkilerinin ifadelerinde kullanılmaktadır.

Matematikte Değer Kavramı

Burada değerin tamamen sayısal ölçüsü baz alınmaktadır. Tanım olarak da bir bilinmeyenin ya da bir değişkenin sayı ve ölçü ile ifade edilmesine şeklinde yer verilir.

Ekonomi Değer Kavramı

İnsanların ilk aklına gelen değer alanlarından bir tanesidir. Çünkü günlük hayatta alışveriş ve parasal birçok işlem ile karşılaşıldığı için değer kendisine çokça yer bulmaktadır. Ekonomide değer para ile ölçülmesi mümkün olan bedeli, kıymeti ve pahayı ifade etmektedir. Ayrıca üreticilik konuları da değer ile ifade edilmektedir.